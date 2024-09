El proyecto de movilidad compartida de los hoteleros de Tenerife elimina 5.500 viajes y reduce un 64% la emisión de CO2

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto piloto 'Ashotel Movilidad Compartida', que impulsa Ashotel, junto al área de Movilidad del Cabildo tinerfeño y el Gobierno de Canarias, ha permitido hasta el momento la realización de unos 11.000 viajes, el 50% de los cuales (5.500) se hacían en vehículo privado anteriormente.

Esta iniciativa permite la colectivización del transporte a demanda para el personal de establecimientos alojativos asociados a la patronal hotelera desde el pasado mes mayo.

Este cambio de uso en el modo de transporte ha permitido, además, reducir un 64% la emisión de CO2, en función de medidas estándares asignadas a vehículo, usuario y kilómetro recorrido, unas 11 toneladas de CO2 ahorradas, el equivalente a la absorción del dióxido de carbono que harían 500 robles en un año.

Además, se han conseguido retirar de las carreteras el equivalente a 106 coches diarios, informa la patronal en una nota.

A estos resultados hay que sumar la satisfacción de los usuarios, que se incrementa paulatinamente a medida que se conocen sus ventajas.

La iniciativa traslada a los equipos profesionales a sus puestos de trabajo a través de guaguas que funcionan mediante una aplicación de inteligencia artificial en la que se reserva el asiento casi en tiempo real.

El proyecto, enmarcado en la Estrategia de Sostenibilidad y Digitalización de la patronal hotelera, suma ya 14 hoteles participantes de Costa Adeje y cuenta con el desarrollo de la empresa tecnológica de transporte a demanda Celering, de la consultora especializada en movilidad Wawa y del operador de transporte Sierra y González.

'Ashotel Movilidad Compartida' se expuso este jueves en Madrid en la jornada 'Presente y futuro de la movilidad sostenible en España' organizada por la alianza de colaboración público-privada 'El Futuro de la Movilidad', con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el patrocinio principal de Celering.

Hasta el momento, los 14 hoteles participantes son todos de Costa Adeje y son los siguientes: GF Gran Costa Adeje, GF Isabel, GF Fañabé, GF Victoria, Gran Tacande Wellness & Relax, Tagoro Family & Fun, Baobab Suites, Adrián Jardines de Nivaria, Adrián Colón Guanahaní, Iberostar Anthelia, Iberostar Salomé, Hovima Costa Adeje, Hovima La Pinta y Hovima Jardín Caleta.

AUMENTA LA CALIDAD DE VIDA

Para exponer las principales claves del proyecto piloto intervino Pilar García, directora de Recursos Humanos de GF Hoteles, una de las cadenas que lo integra, quien comentó las ventajas de la iniciativa y cómo ha repercutido positivamente en el personal de su empresa.

En la mesa de diálogo que moderó Gabriel Valverde, director de Datos e Inteligencia Artificial de Celering, García trasladó a los asistentes que el primer beneficio del proyecto no es otro que el social, "la mejora de la calidad de vida de las personas", pues muchos de los usuarios de este transporte han manifestado su gran satisfacción, principalmente en el ahorro de tiempo para los traslados.

"En nuestras encuestas de satisfacción, muchas respuestas apuntaban la necesidad de que el proyecto continuara y no se quedara solo en un piloto", comentó García, quien añadió que "la participación de las administraciones públicas en este proyecto de movilidad no es una opción, es una necesidad si queremos mejorar esa calidad de vida de muchos más trabajadores y trabajadoras del sector".

Este transporte permite a sus usuarios un ahorro de hasta un 40% del tiempo empleado en trasladarse de casa al trabajo y viceversa, lo que repercute en su calidad de vida, ya que consideran que tienen menos estrés para llegar al trabajo, no tienen la preocupación de buscar aparcamiento --entre aquellos que usaban el coche-- y una menor posibilidad de sufrir un accidente.

Pero además del tiempo que se ahorra el usuario, también se produce un ahorro del 65% del coste, en términos de consumo energético. Esto se calcula en función del coste por kilómetro y usuario en función del transporte que utilizaba con anterioridad.

RUTAS

Las tres rutas actuales comenzaron el pasado 6 de mayo con tres trayectos diferentes entre los núcleos de San Isidro, Cabo Blanco y Las Galletas/El Fraile, en el sur de Tenerife, hasta los diferentes centros de trabajo en los citados hoteles de Costa Adeje.

Estas rutas están operativas los siete días de la semana, con entre 5 y 7 paradas por trayecto y una duración de entre 15 y 50 minutos, en función de la ruta y el tráfico.

Los usuarios, que se han registrado previamente en la aplicación móvil, tienen horas de entrada en sus puestos de trabajo entre las 7.00 y las 8.00 horas y de salida entre las 15.00 y las 16.00 horas.

Las guaguas tienen una capacidad de 15 a 55 plazas, en función de la demanda de cada trayecto y ruta.

El objetivo inicial que se marcó la patronal hotelera con el proyecto Ashotel Movilidad Compartida era estudiar la viabilidad de consolidar diferentes líneas de transporte colectivo directo al trabajo, a modo de guaguas lanzadera, que complementen el transporte público ofertado por Titsa desde los principales núcleos residenciales del sur de Tenerife hasta Costa Adeje, y que lo hicieran con el menor número de paradas, lo más cerca posible de la residencia de las personas trabajadoras, en mejores condiciones de puntualidad, de confort y de tiempo y al menor coste posible para el usuario y la empresa.

Tras cuatro meses y medio de prueba, los datos y la aceptación de la iniciativa han ido creciendo notablemente y el 100% de quienes respondieron la encuesta de satisfacción --83% de los usuarios-- valoran la implantación de un transporte colectivo de empresa.

ANÁLISIS Y FASES PREVIAS

La idea original surgió antes de la pandemia, en 2019, pero la llegada del COVID-19, obviamente, paralizó la iniciativa, que se retomó hace un año en sus fases previas de análisis y diseño, apunta la patronal en una nota.

En ese momento se estudiaron los hábitos de movilidad de una muestra de trabajadores, la selección de las rutas o el ajuste de la aplicación móvil de transporte a demanda.

La aplicación móvil desarrollada para este proyecto está sostenida sobre una plataforma multimodal de transporte a la demanda, compartido y sostenible, y se basa en algoritmos predictivos de inteligencia artificial (IA) colaborativa, la última tendencia en movilidad urbana y rural.

La IA colaborativa usa modelos prescriptivos en base al comportamiento y la información del contexto que nos rodea para dar un servicio más eficiente y enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas.

Esta herramienta, que conecta al pasajero, al conductor y al operador, funciona con un registro previo de los usuarios, los cuales pueden hacer la reserva de su viaje de manera sencilla, facilitando al operador optimizar el transporte, adaptando el tipo de vehículo y diseñando nuevas rutas y paradas.

Su uso hace viable que los trabajadores de los núcleos de población seleccionados puedan utilizar un transporte no regular, es decir, que opera según su demanda, pero permite mucha flexibilidad, ya que se adapta a las preferencias de los usuarios que lo solicitan en tiempo real: si no hay reservas para un trayecto, el servicio no se presta, ahorrando emisiones de CO2 y costes; si las reservas son bajas o elevadas, se reduce o se amplía el tamaño del vehículo; si una parada no es utilizada puede suprimirse con facilidad, o pueden añadirse otras con agilidad.