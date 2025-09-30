El proyecto Noches de Ocio Alternativas finaliza su presente edición con una clausura en Santa Lucía (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Noches de Ocio Alternativas (NOA) ha cerrado su presente edición con un acto de clausura en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) que contó con más de 120 personas y que ha servido de empuje para su próxima renovación.

Así lo ha informado la organización en un comunicado en el que agrega que se trata de una iniciativa promovida por la Asociación sociocultural EducaJoven y la consejería de Educación y Juventud del Cabildo en colaboración con el Punto J del área de Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Por su parte, la gala de clausura mezcló diferentes artes escénicas con artistas de distintos tiempos y estilos, pasando de la música clásica al ritmo más moderno, de lo íntimo a lo vibrante, creada por los jóvenes para jóvenes, pero también para familias y para varias generaciones de amantes del arte en el sentido más amplio de la palabra.

El proyecto NOA nació de una inquietud compartida y de una pregunta frecuente: "¿Qué hacemos este fin de semana?". Responder a esta duda ha sido el centro de un proyecto pensado para dar opciones a los jóvenes a la hora de buscar actividades y lugares para quedar con sus amistades, relacionarse fuera del ámbito de los estudios e intentar disfrutar del tiempo libre.

Actividades singulares, divertidas y 100% gratuitas, diseñadas para personas de entre 14 y 30 años interesadas en compartir experiencias cuando menos curiosas e interesantes. Cada programación es distinta y variada, pensadas para las noches de los viernes y los sábados, utilizando instalaciones y espacios públicos.