El PSOE acusa al Gobierno canario de estar "al servicio" del PP y en contra de los intereses de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este martes en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias y a su presidente, Fernando Clavijo, de estar "al servicio" de su socio de gobierno, el Partido Popular, y en contra de los intereses del Archipiélago, por votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer, donde el Estado se comprometió a destinar más recursos a las islas.

En su intervención, Sebastián Franquis se preguntó que, si el Gobierno de Canarias lo valora tan positivamente, por qué votó en contra de los acuerdos del Consejo aprobados este lunes, ya que supone que Canarias vaya a contar con 760 millones de euros más de los que recibió el pasado año, y 224 millones más de los que presupuestó inicialmente el propio Ejecutivo autonómico en las cuentas regionales para 2024.

"¿Qué intereses está defendiendo? ¿Va a seguir permitiendo que el Partido Popular utilice ese tipo de reuniones y de encuentros para poner por encima de la mesa los intereses del PP por encima de los intereses de Canarias?", cuestionó Franquis, quien recordó que se trata de la segunda ocasión en la que se producen estos hechos y le pidió a Clavijo que "actúe como presidente del Gobierno de Canarias" e impida que su socio de gobierno imponga sus intereses partidistas antes que los del Archipiélago y su ciudadanía.

Por otra parte, el portavoz socialista afirmó que el presupuesto elaborado por el Gobierno de Canarias es "una auténtica enmienda a la totalidad" al discurso de investidura de Fernando Clavijo porque incumple con el Pacto por la Ciencia, con la Ley de Servicios Sociales, con la Ley de Educación y con la Ley del sistema público de Cultura. "Incumple, incumple e incumple", apostilló el diputado.

Sebastián Franquis señaló que en las 8.903 palabras del discurso de investidura no se utilizó nunca la palabra 'productividad' y solo en cuatro ocasiones 'pobreza'. "Esa es la prioridad que usted le da a dos asuntos estructurales, a dos problemas estructurales de nuestra comunidad autónoma de Canarias", de ahí que el PSOE le haya ofrecido al presidente canario un pacto para que se abra una mesa de trabajo y diálogo para llegar a un acuerdo en torno a la productividad y conseguir un pacto para combatir la pobreza en la región.

"NO NOS ESTÁN REGALANDO NADA".

En su respuesta, Fernando Clavijo señaló que las liquidaciones no son fruto de que el PSOE y Pedro Sánchez "hayan sido muy buenos", sino el resultado de una recaudación del año 2022 que le compete a las comunidades autónomas. "No nos está regalando nada. Son los impuestos que han pagado los canarios y ya he dicho que he valorado positivamente no sólo los recursos que vienen de más, sino la prudencia del Gobierno al elaborar un presupuesto que ahora mismo se ve reforzado".

Así pues, recomendó a Sebastián Franquis que, si de verdad lo que buscan es acuerdo y consenso, "no den los datos de esas liquidaciones cuando están entrando y sentando a los consejeros en la reunión. Sería muy positivo que cuando se convoca el orden del día se dé la documentación, entonces sabremos todos a qué atenernos y, por ejemplo, podríamos incluso sugerir hablar de la regla de gasto en el caso de Canarias o podríamos sugirir incluso propuestas para que se incluyan en el orden del día. De esa forma la búsqueda de ese consenso lo conseguiríamos y sería Canarias beneficiada".

Clavijo respondió también a las críticas del portavoz de la oposición diciendo que, en materia de pobreza infantil, pobreza severa y exclusión social, lo único que consiguió el Pacto de las Flores mientras estuvo gobernando fue que "los ricos fueran más ricos y los pobres más pobres. Ese es el resultado de los informes oficiales de la gestión del Pacto de las Flores".