PSOE canario acusa a Clavijo de "blanquear" la política migratoria del PP y sumarse al "acoso" al Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de "blanquear" la política migratoria del PP con el pacto migratorio cerrado ayer martes tras su rechazo a la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería.

En declaraciones a los periodistas ha advertido también de que el acuerdo forma parte de una nueva "estrategia" del presidente canario de "acoso" al Gobierno central y tras el "espectáculo" de amenazar con un conflicto jurídico en los tribunales y anunciar que no iban a acoger a más menores migrantes no acompañados.

Franquis ha apuntado que "para hablar de política migratoria general ya está el Congreso" y lo que necesita Canarias es la reforma de la ley de extranjería, aparte de que muchas de las medidas que incluye el pacto ya se están ejecutando.

"Me parece bien que Coalición Canaria firme los acuerdos que tenga que firmar con el PP o con cualquier otra fuerza política pero en nombre del presidente del Gobierno de Canarias, en nombre de todos, no puede intentar firmar un acuerdo que poco tiene que ver con Canarias", ha destacado.

Ha comentado que el Gobierno central ya se ha "comprometido" con Canarias a dar instalaciones militares en desuso que habrá que rehabilitar y a financiar los costes de la acogida migratoria de los menores y lo que se pedía a Clavijo, en todo caso, es que captara el "apoyo" del PP para impulsar la reforma de la ley de extranjería, "no para hablar de una política de Estado".

Franquis no entiende que "lo que la semana pasada era la prioridad para Canarias, lo fundamental, que era modificar esa ley, en unas semanas después no puede pasar como si eso ya no tuviera importancia", pues para el archipiélago, ahora, "no es una prioridad que se vigile más o menos en los aeropuertos de Barajas o los aeropuertos del Prat".

En esa línea ha señalado que el acuerdo rubricado este martes "hace un flaco favor" a los intereses de Canarias porque "se mezcla" la necesidad de la distribución obligatoria de los menores migrantes con la "política nacional" y con un discurso que "utiliza Vox en el Congreso de los Diputados y que el PP poco a poco ha ido haciendo suyo".

Sobre la celebración de la Conferencia de Presidentes, ha comentado que si las comunidades autónomas del PP están de acuerdo, que "recojan la presión" que tiene la red de acogida de Canarias y se acometan los traslados.

Además ha acusado a Clavijo de "mentir" en varios ocasiones en las últimas semanas como cuando dijo que Galicia y Castilla y León se habían ofrecido a recibir menores o sobre la reunión del mes de agosto a varias bandas para acelerar con la reforma legislativa.