Archivo - El PSOE denuncia la "caída" de la plataforma telemática de Educación, que paraliza la actividad lectiva en plena alerta - PSOE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Canarias ha denunciado este jueves la "inoperatividad" en la que se halla la plataforma telemática de la Consejería de Educación, que debe estos días debe canalizar la actividad lectiva debido a la suspensión de clases presenciales por la borrasca 'Claudia'.

La herramienta, útil para asegurar la continuidad educativa en situaciones excepcionales como esta, permanece "caída", impidiendo que "miles" de estudiantes y docentes puedan desarrollar con normalidad la planificación prevista, según ha denunciado la formación política en una nota de prensa.

La secretaria de Educación de la dirección regional socialista, Esther Suárez, ha calificado la situación como "un fallo inadmisible" que pone de manifiesto "la falta de eficiencia" del área de Educación del actual Gobierno de Canarias.

Subraya, asimismo, que no se trata "únicamente de un problema técnico", sino de una muestra "preocupante de desorganización institucional", especialmente, detalla Suárez, en un contexto donde la administración autonómica insistió en que las clases se mantendrían de forma telemática para evitar la suspensión completa de la actividad.

"DESCONCIERTO" EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En ese sentido, la dirigente socialista relata cómo el bloqueo del sistema está generando "frustración y desconcierto" en la comunidad educativa, desde familias que intentan "sin éxito" conectar a sus hijos hasta equipos directivos que "carecen de pautas claras" para gestionar la situación que se produce.

"No se puede trasladar a los centros la responsabilidad de improvisar soluciones cuando la propia administración ha fallado en garantizar un servicio básico", advierten.

Por todo ello, el PSOE Canarias exige al Gobierno de Canarias que aclare de inmediato qué ha ocurrido, cuáles son los plazos para restablecer la plataforma y qué medidas piensa adoptar para evitar que este tipo de colapsos vuelva a repetirse en el futuro. "La ciudadanía merece una respuesta transparente, rigurosa y urgente", ha añadido Suárez.

"El Gobierno no puede mirar hacia otro lado ni minimizar el impacto de este fallo. La educación no puede detenerse por la falta de previsión de quienes deben garantizarla", ha concluido la secretaria de Educación del partido.