El PSOE enmienda a la totalidad las cuentas autonómicas de 2026, por ser "profundamente injustas" y "perjudiciales" - PSOE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este viernes en el Parlamento su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, solicitando formalmente al Gobierno (CC y PP) la devolución del texto por constituir "una propuesta tramposa, manipuladora de la realidad económica y profundamente injusta" con la ciudadanía canaria.

En una nota de prensa, el portavoz de Hacienda, Manuel Hernández, ha denunciado que las cuentas autonómicas para 2026 "no solo parten de un diagnóstico falso, sino que renuncian a afrontar los graves problemas estructurales de Canarias", como el deterioro de los servicios públicos esenciales, la baja productividad, la pobreza, el encarecimiento del acceso a la vivienda y la desigualdad creciente en las islas.

"Estamos ante unos presupuestos construidos desde el pesimismo calculado, diseñados para justificar un discurso catastrofista que no se corresponde con la evolución real de la economía canaria", ha señalado.

Hernández ha criticado que el Ejecutivo autonómico proyecta un crecimiento del PIB del 1,9% para 2026 cuando todos los indicadores sitúan a Canarias por encima del 2,3%. "Se repite el patrón de 2024 y 2025: el Gobierno escoge siempre el escenario más desfavorable para cuadrar unas cuentas que muestran falta de ambición, ausencia de gestión y renuncia expresa a ser tractor de la economía regional", ha señalado.

En este sentido, ha alertado que, pese a que el presupuesto crece casi un 7%, la inversión propia del Gobierno "se reduce un 3,75%", lo que supone "una renuncia flagrante" a impulsar un cambio de modelo productivo y a modernizar Canarias. "Para los socialistas, este descenso evidencia, la incapacidad estructural de gestión del Ejecutivo, cuya ejecución real de inversión es históricamente baja", han aseverado.

PRESUPUESTOS ALTERNATIVOS

El portavoz socialista ha subrayado que, frente a unas cuentas "continuistas, regresivas y sin ambición transformadora", el PSOE ha diseñado, por su parte, un presupuesto alternativo "realista y viable", que incrementaría la capacidad de gasto en 458 millones de euros, con un doble enfoque.

La propuesta incluiría ahorros para la mejora en la eficiencia y eficacia del gasto público, por valor de 80,3 millones de euros, y reformas fiscales progresivas, orientadas a mejorar la capacidad recaudatoria sin perjudicar a las rentas medias y bajas, con un impacto estimado de 377,7 millones de euros adicionales.

"Gobernar es priorizar, y el Gobierno ha decidido priorizar más estructura política, más propaganda y menos servicios públicos. Nosotros proponemos lo contrario: destinar cada euro disponible a fortalecer a las familias, mejorar los salarios indirectos y preparar a Canarias para competir en un mundo global y sostenible", ha dicho.

ENMIENDA PARA UNA "CANARIAS MÁS JUSTA"

El presupuesto alternativo, incluido en la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, plantea medidas como la reducción de la estructura orgánica del Gobierno y de los programas de apoyo a la Presidencia y Vicepresidencia, que han crecido de manera "inédita" en esta legislatura, con un ahorro de 11,5 millones.

También se incluye el recorte de partidas sobredimensionadas en publicidad institucional, honorarios externos, congresos, actos protocolarios o campañas divulgativas, con un ahorro global de 18,8 millones; el ajuste del gasto en la formación del personal sanitario del SCS, cuya subida no se corresponde con el incremento real de plazas MIR, lo que permitiría ahorrar 30 millones, y el control del gasto en receta farmacéutica, liberando 20 millones en políticas de eficiencia similares a las aplicadas en ejercicios anteriores.

La propuesta iría dirigida, además, a ayudar con la política fiscal a las rentas medias y bajas frente a la "actual" política fiscal dirigida a las rentas altas del Archipiélago, y todo ello a través de una batería de medidas dirigidas a beneficiar a esas rentas, permitiendo incrementar la capacidad fiscal de Canarias.

Para ello, se propone la eliminación de la bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones para herencias superiores a 300.000 euros (+24 millones); incremento de ingresos por las modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) (+46 millones); mejora de la gestión del IGIC en zonas de mercado residencial tensionado (+4 millones); no aplicar la deflactación del IRPF a las rentas altas (+15,4 millones), así como la corrección de tramos (+3,3 millones).

También se incluye la creación de un impuesto a las estancias turísticas, exento para residentes canarios, que aportaría 285 millones de euros, destinados a mejorar espacios turísticos, proteger el territorio, reforzar la adaptación climática y apoyar a los ayuntamientos. Para Hernández, esta política fiscal "no solo es justa, sino necesaria para atender las urgencias sociales y garantizar un futuro sostenible".

Además, se incluye una deducción fiscal para corregir la desigualdad (91,6 millones). De esta forma, el Grupo Socialista busca recuperar la deducción autonómica ya suprimida, convirtiéndola en una herramienta permanente para las rentas bajas, con cuantías entre 125 y 225 euros, según nivel de ingresos.

ÁREAS CLAVES: INVERSIONES

En concreto, el presupuesto alternativo del Grupo Socialista destina los 458 millones generados a áreas clave como Educación y Universidades (107 millones); 80 millones para infraestructuras educativas, desarrollo del plan 0-3 años, plan de atención a la diversidad y recuperación de auxiliares NEAE; 25 millones adicionales para financiar adecuadamente a las universidades públicas; dos millones para reforzar becas universitarias y dos millones para residencias universitarias.

Además, propone para I+D+i y diversificación económica (55 millones); 40 millones para investigación, innovación y desarrollo tecnológico; 15 millones para economía azul, economía verde y medidas de protección a la clase trabajadora del sector turístico, como la implantación de camas elevables.

En materia de vivienda destina 94 millones de euros, distribuidos en 67 millones para vivienda pública y adquisición de inmuebles; 10 millones para complementos vinculados a la Renta Canaria de Ciudadanía; 5 millones para ayudas al alquiler joven; y 10 millones adicionales para otras líneas generalistas de alquiler.

En Servicios públicos esenciales y bienestar social (90 millones), repartidos en 20 millones para reforzar la Renta de Ciudadanía, el Plan Concertado y la atención a la discapacidad; 20 millones adicionales a cabildos para nuevas plazas residenciales de dependencia; 15 millones para infraestructuras sanitarias; 10 millones para políticas activas de empleo y 5 millones para cultura.

Para el sector primario, agua, seguridad y clima, se propone una inversión de 40 millones, de los que 15 millones se destinarían al sector primario.

POR UNAS CUENTAS "MÁS EQUILIBRADAS"

El portavoz de Hacienda destaca que el presupuesto alternativo del PSOE demuestra que "sí hay otra forma de gobernar: priorizando la educación, la vivienda, la sanidad y la innovación; reforzando la igualdad; y apostando por una fiscalidad justa que financie el bienestar de la mayoría".

"Con esta enmienda, reafirmamos nuestro compromiso con una Canarias más justa, próspera y sostenible, y volvemos a tender la mano al Gobierno para acordar un rumbo que realmente responda a las necesidades del Archipiélago", han concluido desde la formación socialista.