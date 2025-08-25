El PSOE de Tenerife solicita un pleno extraordinario sobre la filoxera en el Cabildo

Gobierno canario y Cabildo de Tenerife trabajan en el control de un foco de filoxera de la vid detectado en La Laguna - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario para que la presidenta insular, Rosa Dávila, comparezca e informe sobre las actuaciones emprendidas y las que prevé desarrollar el Cabildo tras la declaración oficial de la plaga de filoxera en Canarias, una situación ante la cual el PSOE de Tenerife ha reiterado su total apoyo al sector vitivinícola.

El procedimiento establece que, una vez registrada la petición, la presidenta dispone de 15 días hábiles para convocar el pleno, lo que sitúa el límite en el viernes 12 de septiembre.

En caso de no hacerlo en ese plazo, la sesión quedará automáticamente fijada para el viernes 26 de septiembre a las 12.00 horas, resaltan los socialistas en una nota.

El PSOE de Tenerife ya expresó públicamente su preocupación por la detección del primer foco de filoxera en la isla el pasado 12 de agosto, cuando reclamaba una "actuación rápida, con medios suficientes y con transparencia para proteger la viticultura insular".

Los socialistas subrayan que la aparición de la filoxera supone un desafío de gran magnitud para el sector vitivinícola, clave en la economía, la identidad y el paisaje de la isla, y consideran necesario que el Cabildo exponga con claridad tanto las medidas ya puestas en marcha como los protocolos de prevención y control previstos.