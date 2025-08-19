Qadri (PP) asegura que el compromiso de Sánchez con Canarias es "nulo": "Ha convertido a las islas en moneda de cambio"

El vicesecretario de Organización y Comunicación del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, ha asegurado que el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las islas es "nulo" y que "ha convertido al archipiélago en moneda de cambio para sus pactos políticos".

Así lo ha señalado el popular en un comunicado con motivo de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del Gobierno y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la que también asistió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Una vez más ha quedado claro que Sánchez no tiene compromiso alguno con Canarias. Lo que vimos hoy es otra escenificación vacía, un acto de propaganda para maquillar la realidad: que el Gobierno central ha dado la espalda a Canarias de forma reiterada", dijo.

Qadri ha cuestionado, entre otros asuntos, la gestión migratoria, ya que, dijo, "han pasado casi cinco meses desde que el Tribunal Supremo obligara al Gobierno de Sánchez a garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores inmigrantes con derecho a asilo, y lo único que tenemos es un insulto a Canarias".

"Apenas se ha trasladado a una decena de menores --continuó--. Eso no es cumplimiento, es burla. Burla a los derechos de los niños, burla a Canarias y burla al propio Supremo".

Para Qadri, la política migratoria del Gobierno de Sánchez es "humo, titulares y maquillaje". "La realidad es que Canarias sigue sola, soportando un peso que debería ser compartido. Y mientras tanto, Sánchez se esconde detrás de anuncios vacíos sin mover un dedo", añadió.

Por otra parte, el vicesecretario popular señaló que la falta de compromiso del Ejecutivo socialista se extiende a otros frentes, puesto que los palmeros llevan años esperando por la reconstrucción de la Isla, "y lo único que han recibido son palabras y promesas que nunca se realizan".

"Sánchez utilizó la tragedia de La Palma para hacerse fotos, pero se olvidó de los palmeros en cuanto se apagaron los focos", criticó.

Sobre financiación autonómica, Qadri denunció que "Canarias vuelve a ser la gran perjudicada, porque Sánchez prefiere contentar a sus socios de gobierno. Nos deja en un segundo plano, castigando a nuestro territorio con un reparto injusto y discriminatorio".

También lamentó la actitud del Ejecutivo español en la Unión Europea. "Ha demostrado --comentó-- una total incapacidad para defender a Canarias en Bruselas. En el nuevo escenario presupuestario, la UE plantea recortes en la Política Agraria Común que serían demoledores para nuestro sector primario. Y mientras tanto, el Gobierno calla. No defiende la singularidad canaria, no protege a nuestros agricultores ni ganaderos, y nos deja a merced de decisiones que pueden poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones".

EL PAPEL DE TORRES, "DECEPCIONANTE"

Respecto a la presencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el encuentro entre Sánchez y Clavijo, Qadri, afirmó que "su papel es decepcionante".

"A pesar de ser canario, ha preferido ser fiel a Sánchez y a sus intereses antes que a los de su tierra. No muestra empatía, no defiende nuestros derechos y no atiende a nuestras necesidades. Ha renunciado a ser la voz de Canarias en Madrid para convertirse en cómplice del abandono", observó.

Por último, en cuanto a Coalición Canaria, Qadri señaló que "es ingenuo seguir creyendo en las promesas de Sánchez después de tantos incumplimientos. Hoy se ha vuelto a demostrar que la Agenda Canaria no se cumple, ni se va a cumplir, porque las Islas no forman parte de las prioridades del presidente del Gobierno de España".

"CC sigue esperando compromisos que nunca llegan. Pero el tiempo ya ha demostrado que Sánchez solo se acuerda de esta tierra cuando necesita sus votos. Y lo peor es que, con cada silencio y con cada concesión, Canarias sigue perdiendo", concluyó.