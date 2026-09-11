Quintana, de 'Canarias, 1500 Km de Costa', lleva la prevención de ahogamientos a una cárcel de Uruguay

Sebastián Quintana imparte una charla sobre prevención de ahogamientos a reclusas de una prisión de Uruguay - 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' y experto investigador de la seguridad acuática, Sebastián Quintana, ha viajado hasta Uruguay, donde en el marco del ciclo de actividades institucionales, ha ofrecido una charla donde ha trasladado la cultura de la prevención a la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación de Salto.

En esta acción, Quintana ha ofrecido a más de 50 reclusas alojadas en el módulo femenino del centro penitenciario una charla, que ha compartido con Julio Teixeira, referente local que acumula más de 15 años realizando una labor social y humanitaria en prevención de ahogamientos en la región, y Renato Chni, del Club Náutico León Sero de Misiones (Argentina).

La ciudad de Salto, según ha explicado la asociación de prevención de ahogamientos en nota de prensa, está rodeada por el río Uruguay, además de un entramado de arroyos, represas y espacios acuáticos lacustres de alto riesgo.

Por ello, abordaron las pautas básicas de autoprotección, prevención y los protocolos de acción inmediata para saber responder ante una situación de potencial ahogamiento, asegurando que durante la sesión se vivieron momentos "de intensa emotividad", ya que muchas de las participantes admitieron haber sufrido en primera persona episodios de sumersión que estuvieron a punto de costarles la vida.

Además, añadió, un "porcentaje significativo" de las asistentes dijo haber perdido a familiares o allegados cercanos por causa de la sumersión.

Esta acción formativa ha permitido dotar a las internas de herramientas "vitales" para la salvaguarda de la vida, además de permitir poner en valor la "integración humana dentro del sistema penitenciario" porque muchas de estas mujeres, privadas de libertad, conviven en el centro con sus hijos pequeños, reforzando así la "necesidad de capacitarlas en lo relativo a su protección en cualquier entorno acuático".

Finalmente Quintana ha resaltado el trabajo del personal del centro y la entrega del especialista uruguayo, Julio Teixeira, que desde hace 15 años realiza "una labor social y humanitaria digna del mejor ejemplo, entregado a la prevención y al salvamento en esta tierra".

También quiso valorar el "enorme trabajo de integración y contención social" que realiza el equipo de trabajadoras sociales y la dirección del centro penal.

La acción se enmarca dentro del periplo formativo que Sebastián Quintana desarrolla en estos países de sudamérica, organizado de manera coordinada por las entidades RISAN y Ecovida Aventura.