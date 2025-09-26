Quintero niega "relajación" con la filoxera y avanza que se intensifican los trabajos para detectarla en tierra y raíces

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en el Pleno del Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

La plaga sigue localizada en Tenerife con 66 focos, más de la mitad ya eliminados, y el lunes se constituye el comité científico

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha negado este viernes que en su departamento haya "relajación" para combatir la plaga de filoxera en Tenerife --tras las declaraciones del consejero de Agricultura del Cabildo, Valentín González, que la da por contenida--.

En respuesta a preguntas de los grupos Nacionalista y Socialista ha dicho que, al contrario, se van a "intensificar" las medidas de control, inspección y búsqueda en tierras y raíces ya que según los expertos, es raro que en las variedades de las islas la filoxera solo se encuentre en hojas.

Ha detallado que se hacen unas 4.400 inspecciones y se han detectado 66 focos positivos en la comarca Tacoronte-Acentejo, todos con tratamiento y más de la mitad eliminados.

Para seguir coordinando las labores de lucha contra la plaga, el consejero ha anunciado que el próximo lunes se constituirá el Comité Científico-Técnico de la filoxera, al que asistirá un experto de California.

"Ojalá que no la encontremos --en raíces-- pero creo que la obligación de este gobierno es hacer todos los esfuerzos posibles para intentar controlar y erradicar si se puede y si no, si desgraciadamente encontramos en raíces en otras partes diferentes de la actual en esa franja que tenemos, en 'fase cero', y encontramos en otras islas, pues tendremos otra manera de actuar", ha indicado.

Ha detallado también que cuando se identifica un foco el material se quema y si no se puede quemar, se entierra a gran profundidad y se sella dejando un espacio de 50 metros alrededor, para que en un periodo de tiempo pueda ser eliminado.

Igualmente ha adelantado que se trabaja en un plan estratégico de la vid con una primera docena de variedades que han llegado a las islas, a solicitud de los consejos reguladores --serán una treintena al final--, y que se van a "sanear" en un invernadero para evitar futuras plagas.

Quintero ha explicado que se han realizado casi 30 reuniones en todo el archipiélago para coordinar acciones y ha avanzando que la vendimia de este año "no es buena", con reducciones de entre un 20% y 40% de la cosecha, aunque por efectos climáticos, no derivados de la plaga.

DE TENERIFE NO SALE "ABSOLUTAMENTE NADA"

Para evitar la expansión de la plaga ha comentado que desde Tenerife se prohíbe por tiempo "ilimitado" que salga "absolutamente nada", ni siquiera material vegetal, ni uvas frescas, ni enseres, ni coches, ni cajas.

"Aunque parezca que es muy duro", ha señalado, las medidas han sido apoyadas de forma casi unánime.

El consejero ha garantizado que se realizan controles en puertos y aeropuertos, y sobre unas 1.000 solicitudes de movimiento de uvas en plena vendimia --hay 57 personas que vigilan in situ en el terreno--, ha comentado que apenas se han rechazado algo menos de 40.

Manuel Fumero (PSOE) se ha mostrado "muy preocupado" porque desde el Cabildo de Tenerife se han "apresurado un poco" en dar por contenida la plaga pues no se cuenta con todos los informes ni las analíticas.

Ha apuntado que no se puede permitir que caiga un subsector tan importante de la agricultura canaria y ha solicitado al consejero que se permita a los grupos parlamentarios participar en el comité científico.

Javier Pérez Llamas (CC) ha comentado que en La Palma están "muy preocupados" con la plaga de filoxera y su posible expansión a otras islas e incidido en que la vid tiene una "gran relevancia" en Canarias, "no sólo por ser motor de ingresos de muchas familias, sino porque además contribuye al sostenimiento de ese paisaje agrario y de la biodiversidad".