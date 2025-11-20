Quintero pronostica que el sector primario canario no exportará a EEUU con aranceles al 15%

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en un Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha pronosticado este jueves que el sector primario canario no a exportar a Estados Unidos tras la imposición de un arancel del 15% a los productos agrícolas europeos.

"Pasarán dos cosas. Una, o el consumidor americano va a asumir ese 15% o dos, no podremos exportar, porque el productor no puede asumirlo.

El bodeguero, el quesero o las empresas de pescado no pueden asumirlo porque va sobre su renta", ha comentado en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria.

El consejero ha insistido en que es "inviable" asumir ese 15% por lo que "algunos irían a pérdida" y a otros les será "imposible" poder exportar por las condiciones de ultraperiferia ya que Canarias no puede exportar de manera directa y debe pasar por el continente, lo que supone un "sobrecoste añadido".

Quintero no entiende que en la Comisión Europea se hayan alegrado de que "solo" le impongan aranceles del 15% a los productos agrícolas y ganaderos y ha recordado que en 2025 hay contratos con el subsector de la pesca suscritos en Estado Unidos por 5.700.000 euros, más de siete millones en vino y 1,1 millones en quesos.

En esa línea ha apuntado que en mercado del vino, el mercado de Estados Unidos representa el 32% de las exportaciones de las islas y ya se acumula una subida del 25% de aranceles de la época del primer Gobierno de Trump.

El consejero no ha ocultado que hay acontecimientos internacionales que "no benefician" al sector primario de Canarias, caso de los aranceles, los acuerdos de Mercosur o el nuevo marco financiero de la UE.

En esa línea se ha mostrado crítico con los acuerdos comerciales de terceros países porque "pueden utilizar productos fitosanitarios" que no permite en la UE, aparte de que hay "normas ambientales que exige Europa" para la defensa del suelo.

"No es competencia desleal, sino que simplemente no podemos competir, eso nos preocupa muchísimo", ha agregado.

Quintero no entiende como la UE, con una filosofía "del campo a la mesa", protección del medio y lucha contra el cambio climático, llega a acuerdos comerciales con Latinoamérica que dejan una "huella de carbono contaminante". "Es un poco de hipocresía", ha destacado.

No obstante, ha apuntado que es "optimista" porque por primera vez la propia Comisión Europea y el propio comisario de Agricultura "ha entendido estas razones" aparte de que entiende que debe de haber una política agraria "diferenciada" para las regiones ultraperiféricas.

"La condición de isla la vamos a tener siguiendo siempre, la condición de estar alejado del continente la vamos a tener siguiendo siempre, con lo cual nos preocupa que en el nuevo marco financiero se elimine por completo las peculiaridades de la región ultraperiférica", ha comentado, subrayando que esto "atenta" contra el artículo 349 del Tratado de la UE.

QUE EL POSEI SALGA DEL MARCO FINANCIERO

"Vamos a pelearlo y a lucharlo, y esperemos conseguir que por lo menos el Posei salga de ese marco financiero", ha señalado.

Francisco Linares (CC) ha alertado de que "viene un concepto globalizado" que va a afectar a las RUP y precisado que no quiere "ni pensar" lo que podría ocurrir si cambia la PAC y el Posei pierde entre 80 y 100 millones de fondos.

Ha apuntado que el sector primario "no puede competir en sueldos" con determinados terceros países por más que se dis ponga del AIEM, que protege a la industria local y en 2024 supuso una recaudación de 300 millones de euros, pero "no le compensa al sector del campo".

Ha detallado, a modo de ejemplo que el "coste real" de producir una piña en El Hierro es de 2,40 euros mientras que en Costa Rica son 0,40 euros, mientras que el salario mínimo en las islas es de 1.137 euros y en Costa Rica, 150 euros. "Es competencia imposible", ha explicado.