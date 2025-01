Raya registra su candidatura a la secretaría general del PSOE en Tenerife para ser "más fuertes" desde la "unidad"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional Tamara Raya ha presentado este viernes su candidatura a la secretaría insular del PSOE en Tenerife, a las 12:45 horas en la sede socialista de la capital tinerfeña, una propuesta que ha sido acogida desde "consenso" y "la unidad" con el reto de ser "fuertes" y afrontar una isla "con muchas carencias".

"Hoy hay una imagen muy clara del Partido Socialista en Tenerife, una imagen de unidad. A otros les hubiese gustado, probablemente, que la imagen hubiese sido otra, de pelea, de bronca. No va a ser así. Hoy se inicia una nueva etapa en Tenerife para trabajar con único objetivo, trabajar por esta isla en un proyecto en el que quepamos todos y todas, como hemos hecho siempre los socialistas", ha expresado Raya en declaraciones a los medios.

Si bien ha calificado el proceso de primarias como un intrumento "totalmente legítimo" al que "no hay que tenerle miedo", cuya celebración significaría que en el "PSOE de Tenerife hay cantera, con mujeres y hombres suficientemente válidos para dar el paso", Raya ha dicho que su candidatura, "si algo reúne, es consenso", con el objetivo principal de hacer "un PSOE de Tenerife fuerte, marcando una posición muy clara en Canarias".

En la presentación de su candidatura, Tamara Raya ha sido arropada por numerosos compañeros de partido, como fue el caso del senador José Antonio Valbuena, así como de socialistas de diferentes agrupaciones de la isla, entre ellos del municipio de Santa Cruz, con Patricia Hernández; de Granadilla, con Jennifer Miranda; de La Laguna, con la presencia del alcalde Luis Yeray, y del Puerto de la Cruz, entre otras.

En ese sentido, la diputada socialista regional, ahora candidata a la secretaría general del PSOE tinerfeño, ha destacado que las mujeres socialistas "también hayan apoyado con fuerza" su candidatura, lo que en su opinión no solo supone "un honor" sino también "una enorme responsabilidad", ya que se convertiría en la primera mujer en convertirse en secretaria general del PSOE en Tenerife.

"Yo creo que las mujeres podemos demostrar que tenemos una visión distinta y una perspectiva distinta cuando estamos al frente de las instituciones, pero también como parte de una formación política en la que no solo las mujeres somos feministas, los hombres que me acompañan también lo son, y que además implantan políticas de igualdad en su día a día y ponen al frente a mujeres, no como una cuota como hacen otros partidos, sino porque creen realmente que las mujeres tenemos el talento suficiente para trabajar juntos y de la mano", ha dicho.

PROYECCIONES CON EL CABILDO DE TENERIFE

En relación al papel de la formación política en el Cabildo de Tenerife, Raya ha destacado que seguirá siendo portavoz del partido en la institución insular, Aarón Afonso, con quien se trabajará "de manera coordinada" para que esa labor de oposición sea "lo que está siendo, es decir, constructiva". Así, ha confiado en que después del Congreso insular del PSOE tinerfeño a celebrar en abril se sea capaz de sacar "un modelo que permita plantearle a la ciudadanía lo que los y las socialistas de Tenerife queremos para nuestra isla".

Ha agregado que Tenerife tiene "muchas carencias en todos los sentidos", con los retos de la movilidad y la vivienda en el horizonte, mientras que a ella lo que más le "preocupa" es la sanidad. Así, entre esos "muchos desafíos que hay por delante", se priorizará también la movilidad, porque "había una señora (en alusión a la presidenta insular, Rosa Dávila (CC)) que iba a acabar con las colas en 90 días. Y, bueno, va pasando el tiempo y ahora tenemos colas por la mañana, colas al mediodía, colas por la noche, colas en el norte y colas en el sur".

La nueva candidata a la secretaría general del PSOE en Tenerife no ha descartado presentarse al Cabildo de Tenerife dentro de dos años, cuando el gobierno insular vuelva a renovarse ante las urnas, pero, advierte, "dos años son mucho tiempo". Asimismo, se ha emplazado a ver "cómo avanza" la situación, como secretaria general y con el equipo que la acompañaría, para trabajar en que el candidato a presentar "sea el mejor posible".

A nivel municipal en la isla de Tenerife, Raya se ha marcado el reto de "recuperar esas alcaldías" de los compañeros que hoy están en la oposición por los motivos que sean - algunos de ellos "a pesar de haber ganado las elecciones, como Patricia Hernández, o por moción de censura, como Marcos González en el Puerto de La Cruz"- con la "mayoría suficiente" para poder gobernar, estando el municipio de Arona "sí o sí en esa ecuación".