Reabierto al baño el litoral de Valleseco (Tenerife)

Zona de baño de El Bloque, en el litoral de Valleseco - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Seguridad y Emergencias, informa de que en la tarde de este viernes se ha procedido a la retirada de la bandera roja en las zonas de baño de El Bloque, Acapulco y Charcos de Valleseco, una vez solventado el incidente con el sistema de producción de un gas inerte de un buque atracado en Terminales Canarios.

Aunque inicialmente se apuntó a un posible vertido de hidrocarburo, este extremo quedó descartado tras la intervención de los sistemas de emergencias de la Autoridad Portuaria, que procedieron a solventar la incidencia.

De forma preventiva, esta mañana se activó el protocolo municipal para incidentes de contaminación marina, con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas y preservar el entorno costero.

Una vez que se ha dado por finalizado el incidente, se ha procedido a la retirada de la bandera roja en las zonas de baño de El Bloque, Acapulco y Charcos de Valleseco, quedando estas de nuevo abiertas para el uso ciudadano, recoge una nota del Ayuntamiento.

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para respetar la señalización y las indicaciones del personal de salvamento y seguridad presente en la zona.