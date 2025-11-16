Reactivan el desahucio de la familia con seis hijos menores en Ingenio (Gran Canaria), según Derecho al Techo

Archivo - Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde, en Gran Canaria, ha reactivado la orden de desahucio para la familia con seis hijos menores en Ingenio, esta vez para el miércoles 19 de noviembre. Esta resolución llega días después del aplazamiento de este desahucio por la borrasca 'Claudia', según ha informado en un comunicado la plataforma Derecho al Techo.

"Si nada cambia, el próximo miércoles día 19, a las 10.00 horas, se ejecutará un desahucio que podría evitarse. Un desahucio que dejaría a seis menores sin hogar, mientras la vivienda alternativa está ya en proceso de asignación", ha señalado el colectivo.

La plataforma ha lamentado así la reactivación de un desahucio "contra una familia vulnerable", que además cuenta con un informe, presentado por la defensa, que ratificaría esta situación y que estaría respaldado por el Gobierno de Canarias. Además, la familia dispondría de un acuerdo del Ayuntamiento y de Visocan para contar con una vivienda en un plazo "de tres meses", el tiempo que requieren estos trámites administrativos.

"La solución habitacional está en marcha, según estas administraciones, pero no se está permitiendo que llegue a tiempo", añaden desde el colectivo.

PIDEN MEDIDAS "URGENTES"

Asimismo, desde Derecho al Techo han exigido de forma "urgente" al Juzgado grancanario que atienda el informe de vulnerabilidad con el que contaría la familia y, en consecuencia, suspenda el desahucio hasta que la vivienda acordada esté disponible.

Mientras, instan a Visocan y al Ayuntamiento de Ingenio a que aceleren los trámites para garantizar la entrega de esa vivienda prometida antes del día del desahucio.