Varios servicios de emergencia trasladan a los migrantes, en el Puerto de La Restinga, a 27 de noviembre de 2026, en El Hierro, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

VALVERDE (EL HIERRO), 29 (EUROPA PRESS)

Los 14 migrantes fallecidos que llegaron el pasado viernes a la isla de El Hierro tras un largo rescate en el mar, que dejó además seis personas heridas y 84 migrantes rescatados, serán sepultados este domingo en los cementerios municipales de La Frontera, El Mocanal y el Pinar.

Cinco de estas inhumaciones se realizarán, asimismo, en el cementerio de La Frontera, a las 11.00 horas. Mientras, otras cuatro tendrán lugar desde las 14.00 horas en el camposanto de El Mocanal, según ha trasladado el Ayuntamiento de Valverde a Europa Press.

Otros cinco migrantes fallecidos serán sepultados, a partir de las 17.00 horas, en el cementerio de El Pinar.