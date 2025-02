Rego se muestra "optimista" de cara a un acuerdo con el reparto puntual de menores migrantes, "un derecho fundamental"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, se ha mostrado este jueves "optimista" frente a un posible acuerdo de reparto puntual de menores migrantes, a la espera de si el documento llegará al Congreso como decreto o proposición de Ley, porque "estamos hablando de un derecho fundamental. Por tanto, no hay ninguna razón para que no lo dimensionemos con un criterio que sea objetivo y que aplique en todo el país".

En declaraciones a Radio Club Ser Tenerife, recogidas por Europa Press, la ministra ha expresado que esta cuestión responde a la "voluntad política" y que, por lo tanto, "es absolutamente posible" el "plantear una reforma, el plantear, ya sea real decreto o proposición de ley, una reforma que nos permita abordar esta situación, que nos permita abordarla de manera estructural".

"Sabemos que el fenómeno migratorio es un fenómeno estructural, es un fenómeno dinámico y, por tanto, tenemos, como país, que abordar, y digo como país, no solamente el territorio de Canarias, una propuesta que nos permita dimensionar el sistema de acogida para que estos niños y niñas que llegan no acompañados tengan las condiciones necesarias para tener un futuro asegurado", ha agregado.

Rego ha recordado que en estos momentos el documento para el reparto puntual de menores migrantes está estudiándose por parte de la Abogacía del Estado para ver qué formato sería el más adecuado. "Digamos que esto no dependería tanto de la voluntad política, sino más bien una cuestión de carácter jurídico, para dar la máxima seguridad jurídica al asunto", ha aclarado.

Posteriormente, ha continuado, se precisará de un proceso de acuerdo entre Gobierno, comunidades autónomas y grupos parlamentarios en el Congreso para llegar de cara a aprobar el reparto puntual de menores migrantes, una "coordinación necesaria" para llegar a un acuerdo en torno a los criterios para "dimensionar" el sistema.

"De la misma manera que hay un criterio para dimensionar la sanidad pública, la educación pública, porque cubren un derecho fundamental (...), lo que planteamos desde el Ministerio de Juventud e Infancia, desde el principio, y en este caso también con el acuerdo de Canarias o del Gobierno vasco, es un criterio que nos permita dimensionar de manera equilibrada el sistema de acogida de los niños y niñas no acompañados", ha aclarado.

Preguntada por la posibilidad de que se apruebe el texto en forma de decreto ley y haya comunidades que no estén de acuerdo con la distribución que este establezca, y la recurran, Rego ha dicho que, en definitiva, están en su derecho de recurrirlo, pero, mientras tanto, una vez "aprobado, hay que cumplir con ello".

Ha explicado que de lo que se trata es de contar con un criterio de distribución "objetivo", que señale cuál es el umbral de "plazas óptimas o de plazas razonables" que tiene que tener cada sistema de acogida por comunidad autónoma. "El problema que tenemos fundamentalmente es que cada comunidad autónoma estima de manera unilateral el número de plazas que tiene que tener el sistema de acogida. Por tanto, es subjetivo, no es un sistema dimensionado en términos de país", ha puntualizado la ministra.

Ante la posibilidad de que no se apruebe el decreto o proposición de ley para el reparto, la ministra ha dicho que el Plan B pasaría por el trabajo que, en la actualidad, se realiza con las instituciones europeas.

De este modo, ha asegurado, hay conversaciones "bastante avanzadas" para activar, en su caso, el mecanismo de solidaridad voluntaria que tiene la Unión Europea en términos de acogida de niños solicitantes de asilo, así como para poner disposición recursos económicos de refuerzo de los sistemas de acogida en primera acogida.

"Pero, no obstante, yo no me quiero situar en el plan B. Quiero insistir en la posibilidad del plan A. Porque, insisto, en esta cuestión, que es importante, es una cuestión de voluntad política. Por tanto, si es una cuestión de voluntad política, no hay ninguna razón para pensar que no se pueda hacer", ha dicho.