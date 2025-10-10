Rescatado un joven herido al caer en el acantilado cercano a la Playa de El Puertillo (Gran Canaria)

Archivo - Hélimer 2011, helicóptero de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años fue rescatado a última hora de la tarde de este jueves al sufrir una caída en el acantilado cercano a la Playa de El Puertillo, dentro del municipio de Arucas (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Emergencias, tras comprobar la dificultad del terreno, decidieron solicitar la intervención del helicóptero de Salvamento Marítimo como mejor opción para el rescate.

Por ello, el recurso aéreo acudió al lugar y evacuó al joven, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Allí esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal estabilizó al varón y lo condujo hasta el servicio de urgencias del complejo hospitalario.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Arucas colaboraron con el dispositivo desplegado.