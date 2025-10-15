Rescatan una embarcación con 52 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

Archivo - Trabajadores de la Cruz Roja reciben a las personas de un cayuco, rescatadas por una embarcación de Salvamento Marítimo, en el muelle de Arguineguín, a 23 de julio de 2024, en Gran Canaria - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este miércoles una embarcación con 52 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los migrantes arribaron en al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, una vez pasada la medianoche, donde el dispositivo sanitario asistió a todas las personas.

Una vez asistidos, dos mujeres y un menor fueron trasladados a un centro hospitalario para su valoración.