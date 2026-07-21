Rescatan a un menor del mar en La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, y se busca a una joven desaparecida

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Cruz Roja en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, han rescatado este martes a un menor de 11 años que se encontraba en apuros en el mar, si bien se busca también a una chica desaparecida en estas aguas, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La alerta se ha producido en horas del mediodía, cuando se ha avisado de que había dos bañistas en apuros en la playa de La Laja, logrando rescatar a un menor los socorristas, que tras ser asistido una vez en tierra, ha sido trasladado al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Respecto a la segunda bañista que estaba en apuros, también menor, se le busca y para ello se ha desplegado un dispositivo por aire, mar y tierra en el que participan el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), así como Salvamento Marítimo, Guardia Civil, además de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Nacional y Local.