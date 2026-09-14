Salvamento Marítimo intercepta dos pateras con 148 migrantes a unas 60 millas al norte de Lanzarote

Neumática interceptada por Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la tarde de este lunes dos embarcaciones irregulares que transportaban a unos 148 inmigrantes cuando navegaban a unas 60 millas náuticas al noreste de la isla de Lanzarote.

Según ha explicado el organismo estatal, tras recibirse una alerta informando de posibles pateras rumbo a Canarias, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas desvió a un buque mercante que estaba en la zona, quien confirmó la presencia de inmigrantes.

Por ello, se activó a las embarcaciones Salvamar Al-Nair y Salvamar Acrux, que acudieron al lugar e interceptaron una patera de madera con 50 personas (entre ellos dos mujeres y dos menores) la primera y una neumática con 98 ocupantes (entre ellos doces mujeres y cuatro menores) la segunda.

Tras el rescate de estas 148 personas, los dos recursos marítimos se han dirigido al Muelle de Arrecife para su desembarque.