Salvamento Marítimo rescata a los cinco ocupantes de un velero que naufragó a unas diez millas de Gran Canaria

Archivo - Helicoptero HELIMER - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a los cinco ocupantes del velero de 13 metros de eslora y bandera holandesa 'Vlie' tras naufragar por una vía de agua a unas diez millas al oeste de Cabo Descojonado, en la isla de Gran Canaria.

Según informan a Europa Press fuentes del organismo estatal, fue pasadas las 14.00 horas cuando se recibió una alerta de radiobaliza en la zona, por lo que el Centro de Salvamento de Las Palmas activó a la Salvamar Macondo y al Helimer 215.

Una vez que llegó al lugar, el recurso aéreo localizó a los tripulantes del velero, todos de nacionalidad extranjera, en una balsa salvavidas y en aparente buen estado de salud.

Por su parte, los rescatadores de la Salvamar no detectaron los restos del barco porque, según explicaron los propios afectados, se hundió rápidamente tras sufrir una vía de agua; mientras que tampoco se produjo contaminación.

Finalmente, el Helimer procedió al rescate de cuatro varones y una mujer para trasladarlos en buen estado hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.