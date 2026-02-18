Sanidad licita el nuevo edificio de terapias avanzadas del Hospital Doctor Negrín (Gran Canaria) por 28,9 millones

Archivo - Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha sacado a licitación la contratación de la obra de construcción del nuevo edificio de terapias avanzadas del Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín por un importe de 28,9 millones de euros.
Según informa la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, la contratación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 16.00 horas del día 17 de marzo. El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de veintiséis meses.
Por su parte, el nuevo edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará tanto un equipo de protonterapia como un ciclotrón, para la producción de radiofármacos.
Al respecto, el Consejo de Gobierno autorizó recientemente un gasto por importe de 31,8 millones de euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación de las obras de construcción.
El expediente del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario Doctor Negrín cuenta con proyecto aprobado y se contratará mediante procedimiento abierto de adjudicación y regulación armonizada, para su ejecución en tres anualidades, con la siguiente distribución del presupuesto de licitación: 4.093.275,68 euros, en 2026; 15.979.168,38, en 2027 y 11.731.394,49 euros, en 2028.
TRES PLANTAS EN SUPERFICIE Y DOS SEMISÓTANOS
Con todo, el nuevo edificio se construirá en una parcela de la esquina suroeste del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con una superficie total de 4.300 metros cuadrados, y estructurado en tres plantas en superficie y dos semisótanos.
El ciclotrón estará situado en la planta -1 del edificio de Protonterapia, en los recintos específicamente diseñados para su alojamiento, accesos, servicios y sistemas de protección propios.
Además, la construcción del edificio de terapias avanzadas se estructura en la ejecución de tres unidades de obras: el edificio de protonterapia, la disposición y acondicionamiento del recinto técnico de la planta -1, montaje y puesta a prueba inicial del equipo del ciclotrón y la actuación hidráulica y movimiento de tierra para la disposición de un bypass para canalización y desvío del barranco.
Estos planes de obra se integran en un programa constructivo con fases concatenadas y solapadas para la disposición final del conjunto del nuevo edificio de Terapias Avanzadas.
LICITACIÓN SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA
Mientras, el Servicio Canario de la Salud publicó el 12 de febrero en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la contratación del servicio de dirección facultativa de esta obra, por importe de 1.704.529,68 euros (impuestos incluidos).
Dicha contratación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 16.00 horas del día 16 de marzo.
Aquí, el contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de veintiséis meses, si bien se considera complementario del contrato de obras correspondiente y dará comienzo con la formación de este último.