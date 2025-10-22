Santa Cruz solicita al Estado los archivos de las logias masónicas canarias para la inauguración del Templo Masónico

Santa Cruz solicita disponer de los archivos de las logias masónicas canarias para la inauguración del Templo Masónico - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

Tras una restauración, el espacio patrimonial será inaugurado el próximo lunes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Archivo de Salamanca la cesión de los documentos y elementos pertenecientes a las logias masónicas de Canarias que se cree allí se encuentran.

El objetivo, según concreta el alcalde José Manuel Bermúdez, en una carta enviada al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, es que el Templo Masónico, tras su inauguración --prevista para el lunes--, cuente entre sus contenidos de la cesión temporal de la documentación y bienes materiales "más significativos" de la masonería en Canarias de los siglos XIX y XX.

En concreto, se hace hincapié en la documentación relativa a los Venerables de la Logia de Añaza, el Estandarte de la Logia de Añaza nº 270 y objetos como joyas que creemos custodian. Todo ello, con el fin de que puedan ser expuestas en el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife.

INAUGURADO TRAS UNA RESTAURACIÓN

Este inmueble, tras una profunda obra de restauración, será inaugurado el próximo lunes y contará con un centro de interpretación destinado a difundir y poner en valor este patrimonio.

Por ello, con la finalidad de facilitar la identificación de los materiales, Bermúdez ha precisado en su misiva que se ofrece "un inventario provisional elaborado a partir de las referencias históricas disponibles", es decir, una relación de bienes que se cree que podrían encontrarse en el Archivo de Salamanca, si bien esta información no se puede confirmar "con certeza" hasta que realicen la verificación correspondiente los responsables del Archivo.

POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

"No solo solicitamos los archivos de la logia de Añaza, impulsora de la construcción del Templo Masónico, sino también los de todas las logias de Canarias que están recogidas en el Archivo de Salamanca", ha detallado el alcalde, que ha precisado que desde Santa Cruz están "convencidos de que la exhibición de estos materiales contribuirá al conocimiento y reconocimiento de una parte esencial de la memoria democrática, además de reforzar la proyección cultural y turística de la ciudad".

Esta documentación se expondrá en el Templo Masónico, edificio que reabrirá sus puertas tras la inauguración oficial del próximo lunes, y que se podrá visitar, salvo los lunes, mediante visitas guiadas los martes, jueves y sábados de 11:00 a 12:00, y miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00.

Recuerda el consistorio capitalino que las reservas para estas visitas pueden realizarse a través de web https://santacruzcultura.es o desde el teléfono móvil, bien sea IOS o Android, en las plataformas de Instagram o Facebook en SoyCulturaSC.