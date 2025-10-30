Santa Cruz de Tenerife acogerá en 2026 los Premios Anillos de Oro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas (CPSE) ha anunciado que Tenerife será la isla que acoja, el próximo 2026, la primera edición de los Premios Anillos de Oro, que serán producidos por Womack, grupo que promueve diferentes eventos y festivales de referencia de la industria audiovisual.

Santa Cruz de Tenerife se convertirá así en el primer destino de unos galardones que buscan reconocer la excelencia de las producciones y de los profesionales de las series, únicos de su naturaleza que apostarán por el mundo seriéfilo español y de habla hispana, según ha informado el Cabildo en una nota.

Los Premios Anillos de Oro serán los primeros que abarquen todos los aspectos de la producción, la creación y la difusión, tal y como hacen otros grandes premios del cine y de la televisión en Europa o en Estados Unidos, y en España los Goya a la producción cinematográfica, siendo una apuesta a fondo para contribuir al prestigio y la consolidación del universo español de las series.

Asimismo, la organización, tras recibir la propuesta de cuatro ciudades españolas, ha alcanzado acuerdo con el Cabildo, el Gobierno de canario y el Ayuntamiento capitalino, instituciones de las que nace una apuesta por mantener los Premios Anillos de Oro en la isla durante, al menos, los próximos 5 años.

PRIMERA EDICIÓN

Con su primera edición en el próximo 2026, Womack trabaja con el objetivo de producir una gran gala que se convierta en un gran evento anual, que reconocerá y celebrará esa excelencia de la producción seriéfila, y donde, además, la música jugará un notable papel protagonista. La fecha exacta se dará a conocer en pocas semanas, si bien la organización sí ha avanzado que el lugar elegido para la gala de entrega será el Recinto Ferial de Tenerife.

Los Premios Anillos de Oro y el Círculo de Profesionales de las Series Españolas

Tras estos Premios Anillos de Oro se encuentra el Círculo de Profesionales de las Series Españolas, comunidad profesional, sin naturaleza asociativa, que busca apoyar la promoción, defensa y desarrollo de las series en castellano y lenguas cooficiales del país.

Tanto CPSE como los Premios Anillos de Oro cuentan con un comité promotor, conformado por notables personalidades del audiovisual nacional, como la guionista y escritora Carmen Fernández Villalba; el presidente de Andalucía Film Comission y antiguo presidente de la Spain Film Comission Carlos Rosado; la actriz María Ordóñez; Fidela Navarro, CEO de Dopamine y productora ejecutiva; y Joan Álvarez, antiguo director general de la Academia de Cine, quien ha subrayado su satisfacción tras el acuerdo alcanzado con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Ha incidido en que este acuerdo supone un avance "fantástico" para la promoción y el prestigio de las series españolas y para los profesionales que las hacen. Así, ha destacado cómo la producción audiovisual española está en un momento "de oro", mientras las series son el formato audiovisual más consumido por el público y tienen un impacto internacional "muy elevado".

"Los Premios Anillos de Oro vienen para dar una dosis extra de valor y prestigio a las series y sus profesionales", ha señalado.

OBJETIVOS

La organización ha recordado que el principal objetivo de CPSE es el de unir a cuantos profesionales deseen contribuir a la visibilización del talento de las series españolas, al fortalecimiento del sector y a la creación de redes colaborativas entre creadores, técnicos, ejecutivos y demás agentes implicados en la creación, promoción y difusión de series.

Por ello, CPSE tiene como fin conformar una amplia representación, para que estos premios cuenten con un jurado lo más representativo posible.

A fecha de 20 de octubre, más de 300 profesionales ya han mostrado su interés por formar parte de esta comunidad. La pertenencia es gratuita, y otorga a sus miembros ventajas diseñadas para reconocer su experiencia, promover su visibilidad y fomentar el intercambio profesional en el sector.

Entre ellas, se contará con la citada oportunidad de participar en el proceso de votación de los galardonados en los Premios, o formar parte de una comunidad online que permitirá a los integrantes el interactuar con otros agentes de la comunidad del audiovisual. Los interesados en formar parte de CPSE pueden consultar las bases específicas e inscribirse en circuloprofesionalseries.com.

SOBRE EL CÍRCULO PROFESIONAL

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas y los Premios Anillos de Oro suponen la tercera apuesta de Womack Group por el mundo seriéfilo. Si actualmente esta corporación global media es ampliamente conocida por ser la organizadora de South International Series Festival, el mayor festival de series del sur de Europa, y productora de multitud de títulos seriéfilos y proyectos a través de las distintas empresas audiovisuales del grupo, ahora apuesta por ser la promotora oficial que reconozca la importancia de las series y sus profesionales con los Premios Anillos de Oro.

En la actualidad, el grupo ha afianzado su crecimiento, ya que además de ser ampliamente conocido por sus trabajos de comunicación, marketing y eventos para grandes marcas y empresas, y por su productora, Womack Studios, también ha confirmado su crecimiento con la adquisición de Happy Contents, Lolita Films y Kino Pravda; el lanzamiento de Seed Of Memory, estudio de animación centrado en el ámbito científico-sanitario; la asociación a Golden Arrow; o la puesta en marcha de los estudios de postproducción en Canarias Candela.

Además, ha creado un fondo de capital de riesgo para la producción audiovisual dotado de 60 millones de euros y apostado por la creación de empresas dedicadas a las exposiciones inmersivas y la creación y desarrollo de nuevos festivales audiovisuales en España y Latinoamérica.