Santa Cruz de Tenerife celebra el 30 de abril la II Jornada Ciudad 360º para impulsar el debate sobre el futuro urbano

Cartel de la II Jornada Ciudad 360º Innovación, comunidad y regeneración urbana - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Tenerife celebrará el 30 de abril la II Jornada Ciudad 360º Innovación, comunidad y regeneración urbana, una cita para el análisis, la reflexión y el debate sobre los retos y oportunidades de las ciudades sostenibles del siglo XXI.

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que el encuentro tendrá lugar en el Palmetum y reunirá a expertos de reconocido prestigio nacional e internacional en urbanismo, sostenibilidad, innovación y participación ciudadana.

Al respecto, el alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que "esta segunda edición de estas jornadas consolida a Santa Cruz como un espacio de referencia para el debate sobre el futuro de nuestras ciudades, reuniendo en nuestra capital a profesionales, expertos y ciudadanía para reflexionar conjuntamente sobre cómo construir una ciudad más innovadora, sostenible y preparada para afrontar los desafíos del futuro".

Además, añadió que "hablar del futuro urbano de Santa Cruz implica planificar con visión, responsabilidad y participación, especialmente en ámbitos estratégicos que nos permitan transformar nuestra ciudad bajo criterios de sostenibilidad, modernidad y calidad de vida".

Por su parte, el primer teniente de alcalde y vicepresidente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Carlos Tarife, comentó que "Ciudad 360º nace con la vocación de generar pensamiento, conocimiento y participación en torno al modelo de ciudad que queremos construir para las próximas décadas".

Asimismo, señaló que "Santa Cruz está viviendo un momento clave de planificación y transformación urbana, y estas jornadas nos permiten incorporar experiencias de éxito, ideas innovadoras y perspectivas especializadas que enriquecen el trabajo que estamos desarrollando desde la administración local".

Por su parte, la directora de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, dijo que "iniciativas como la Jornada Ciudad 360º son fundamentales para impulsar una reflexión y una conversación abierta y compartida sobre el futuro de nuestras ciudades, poniendo en el centro a las personas, el territorio y la sostenibilidad".

Finalmente, remarcó que "Santa Cruz de Tenerife tiene ante sí una oportunidad extraordinaria para repensar su desarrollo urbano desde una mirada integradora, innovadora y comprometida con el bienestar de las generaciones presentes y futuras".