Santiago del Teide (Tenerife) bate el 'Record Guinness' con el turrón más largo del mundo

Turrón más largo del mundo elaborado en Santiago del Teide - RECORD GUINNESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Santiago del Teide ha logrado el 'Récord Guinness' al turrón más largo del mundo con un total de 1.115,15 metros, elaborado este domingo en la plaza de Puerto de Santiago y certificado oficialmente por 'Guinness World Records'.

La validación del récord fue realizada por la jueza oficial de 'Guinness World Records', Anouk de Timary, una vez completado el proceso de elaboración, medición y verificación conforme a los estrictos requisitos técnicos y sanitarios exigidos por la organización internacional.

La acción ha sido organizada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, en colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santiago del Teide (ASEMTEIDE), ACYRE Canarias, ACYRE Madrid y con el apoyo de Turismo de Tenerife.

El turrón récord se elaboró con ingredientes de cercanía vinculados a la tradición repostera canaria: almendra, miel, gofio, plátano y azúcar, y fue coordinado por el chef Pablo Pastor y profesionales del sector gastronómico, junto a miembros de ACYRE Canarias y ACYRE Madrid, productores locales y personal técnico cualificado.

Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas participaron en las distintas fases del evento, que combinó gastronomía, dinamización cultural y mercado local, consolidándose como una gran elaboración colectiva y abierta al público.

Más allá del récord, la iniciativa incorporó un importante componente social, ya que el turrón elaborado fue donado a 20 organizaciones sociales del municipio, que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad, garantizando además un plan de reparto responsable y sin desperdicio alimentario.

En palabras del alcalde, Emilio Navarro, "la parte más social de este proyecto es la que desde el principio más nos ha interesado, queremos que en estas fiestas ningún hogar de Tenerife se quede sin un trocito de este dulce típico de la Navidad y elaborado con nuestro producto local".

Este enfoque refuerza el carácter comunitario del evento y vincula la celebración gastronómica con un impacto social real.

La participación de ACYRE Canarias y ACYRE Madrid resultó clave para garantizar el rigor gastronómico del proceso, el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos por 'Guinness World Records' y la puesta en valor de la repostería tradicional desde una perspectiva profesional.

Por su parte, ASEMTEIDE contribuyó a la implicación del tejido empresarial y comercial del municipio, reforzando el carácter local y comunitario de la acción y su impacto económico directo en el territorio.