Satocan, que ayuda en la integración laboral de extutelados de Canarias, admite que implica un "cambio de mirada"

El viceconsejero canario de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora de Recursos Humanos del Grupo Satocan, Judith Vega, firman el convenio del programa Urdimbre - CONSEJERÍA CANARIA DE BIENESTAR SOCIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de Recursos Humanos del Grupo Satocan, Judith Vega, ha señalado que la integración laboral de los jóvenes extutelados del Gobierno de Canarias, a través del programa Urdimbre, "supone un cambio de mirada por parte de las personas que trabajan con ellos y los conocen".

Vega, que ha recibido este jueves al viceconsejero canario de Bienestar Social, Francisco Candil, durante una visita realizada a la oficinas del Grupo Satocan en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la firma del convenio de colaboración establecido con el grupo empresarial, expuso que el primer paso para el acceso a un empleo pasa por el aprendizaje del idioma y la obtención de un certificado de profesionalidad.

Añadió que el grupo está en el programa Urdimbre porque apoya "todo lo que sea ayudar a la integración en la sociedad y en las empresas de estos menores y jovenes que llegan a Europa a trabajar y a ayudar a sus familias", según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa.

Por su parte, Candil consideró "fundamental" el compromiso de las empresas y su implicación directa para que el programa Urdimbre, dirigido a facilitar la inserción sociolaboral de personas jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno canario, "evolucione de forma favorable y sea un éxito tal y como está siendo".

En el transcurso de la firma, el viceconsejero destacó la implicación del Grupo Satocan en el desarrollo del programa, que se ha materializado en la contratación de una decena de jóvenes extutelados que han accedido a un contrato laboral, en diferentes especialidades como servicio técnico de mantenimiento, camareros de pisos y de restaurantes y mozos de habitación, en el marco del acuerdo establecido entre la Consejería de Bienestar Social y el Grupo Satocan, dentro del programa Urdimbre.

Candil expuso que el objetivo es "visibilizar el compromiso" de las distintas empresas hacia personas jóvenes que han formado parte del sistema de tutela del Ejecutivo canario para "mejorar la cualificación profesional de estos jóvenes y facilitar su integración sociolaboral mediante la vía más efectiva para procurar su inclusión social: el acceso a un empleo".

Asimismo agregó que el programa Urdimbre busca actuar como una iniciativa que ayude a "conectar a jóvenes extutelados que buscan un empleo con empresas que necesitan mano de obra especializada, dando respuesta a la necesidad de mano de obra en sectores claves para la economía canaria", como citó el sector servicio, el turismo o la construcción.

Hasta el momento unos 480 jóvenes extutelados han accedido a un empleo gracias al programa Urdimbre y casi 800 se han beneficiado de las distintas acciones de formación para el empleo contempladas en el programa.

El acto contó con la presencia de Omar Benamaroubrahim, un joven procedente del Sáhara, que llegó a las islas a bordo de una patera con apenas 16 años y en estos momentos, con 18, está trabajando como técnico de mantenimiento dentro del grupo empresarial gracias al programa Urdimbre.

El joven mostrói su agradecimiento y destacó la necesidad del "esfuerzo y la confianza en sí mismo" para lograr su objetivo, que es el de formarse "para obtener un futuro mejor" para él y su familia.

El convenio establecido con Satocan se suma a los distintos acuerdos impulsados por la Viceconsejería de Bienestar Social, con los más de veinte grupos y asociaciones empresariales para potenciar la cualificación de jóvenes extutelados/as y promover su inclusión social, formativa y laboral, así como contribuir a cubrir la cobertura de vacantes en sectores con déficit de mano de obra en Canarias.