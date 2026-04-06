Satse denuncia una agresión con componente racista hacia un enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria - CEDIDO POR SATSE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado una agresión con componente racista sufrida por un enfermero del Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria, lo que, entiende, "marca un punto de inflexión" y "supone un hecho de extrema gravedad y sin precedentes dentro del colectivo enfermero en Canarias".

En un comunicado, el secretario provincial del sindicado en Las Palmas, Juan Trenzado, ha señalado que "no se puede normalizar que los profesionales de enfermería trabajen bajo amenazas, agresiones y, ahora también, con ataques de carácter racista".

De igual modo, ha manifestado que el profesional que sufrió la agresión "no se ha sentido apoyado ni acompañado en ningún momento por la administración sanitaria".

Además, Satse ha indicado que la violencia contra las enfermeras aumenta año tras año convirtiéndose en un problema que afecta gravemente a la seguridad de los profesionales sanitarios.

En concreto, el sindicato, ya denunció el incremento del 29,17% en el número de agresiones al personal de enfermería y fisioterapia del Servicio Canario de Salud (SCS), pasando de 192 agresiones en 2024 a 248 en 2025.

Aquí, Trenzado ha explicado que se plantean "convocar concentraciones en repulsa por estos hechos a las puertas de hospitales y centros de salud".

SATSE RECLAMA MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Finalmente, Satse Canarias ha reclamado que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios.

Entre ellas, ha destacado la necesidad de incrementar la dotación de personal de seguridad, especialmente en los servicios con mayor exposición como urgencias y atención primaria.

Asimismo, ha considerado imprescindible avanzar en la implementación de sistemas de alerta eficaces y en la optimización de los protocolos de respuesta inmediata ante cualquier tipo de agresión.

De igual forma, el sindicato ha subrayado la importancia de impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía que contribuyan a erradicar tanto la violencia como cualquier conducta de carácter racista en el ámbito sanitario.

Satse Canarias también ha insistido en la conveniencia de reforzar la formación de los profesionales, dotándolos de herramientas específicas para la prevención y gestión de situaciones conflictivas.

Por último, ha reclamado la aplicación rigurosa de sanciones frente a los agresores, así como la garantía de asistencia y respaldo jurídico a los profesionales que sufran cualquier tipo de agresión en el ejercicio de su labor.