El SCS continúa con su campaña de donación de sangre para asegurar el stock en los hospitales de Canarias

Unidad movil de donación de sangre - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará con la campaña de donación de sangre para asegurar el stock de componentes sanguíneos en los hospitales de las islas.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, que agrega que, en este sentido, habilitará la próxima semana diferentes puntos de donación de sangre en el archipiélago en las islas Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Antes, este sábado se podrá donar en el VIII Reencuentro Benéfico de Murgas, que se celebrará en el barrio de Las Chumberas, en Tenerife. La unidad móvil se ubicará en la calle Volcán Stromboli de 16.00 a 20.15 horas.

También se podrá donar en Gran Canaria, concretamente, en el punto fijo situado en la calle Alfonso XIII de la capital. El horario será de 08.15 a 13.15 horas.

Además, estará operativo el punto fijo de extracción del Hospital Universitario de Canarias el sábado de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 08.30 a 21.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Mientras, el espacio de donación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria también estará activo el sábado de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

REQUISITOS PARA DONAR

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Finalmente, con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.