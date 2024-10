La Sección Oficial de Cortos completa la programación del Festival de Cine Fantástico de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que tendrá lugar entre los días 8 y 17 de noviembre, incluirá un año más la Sección Oficial de Cortometrajes a competición. La selección para la octava edición del Festival está formada por 16 trabajos que ofrecen un amplio abanico de temáticas, aunque con especial dedicación al terror.

'Cava', la primera incursión cinematográfica de Alejandro López García, Jandro, conocido por su faceta como mago, se podrá también ver en el Teatro Leal de La Laguna, en el marco de la Gala de Apertura del viernes 8 de noviembre, con la presencia del director y uno de sus protagonistas, el actor Pablo Puyol. El mítico actor italiano Fabio Testi, con una larga carrera en el cine de género italiano, también asistirá a la ceremonia inaugural, donde recogerá el Premio Leyenda del Fantástico.

Con un amplio porcentaje de producciones nacionales, también destaca dentro de la selección la abundancia de cortometrajes dirigidos por mujeres, al frente de siete producciones.

Los cortometrajes a competición podrán disfrutarse en Multicines Tenerife, en el marco de dos sesiones. La primera incluye los títulos españoles Tazas de té y galletas (José Alberto Saborit Constantino, Alonso Armando Valdez Ibarra), Triangle (Joseph Diaz), Itsasoan Lamiak (Irati Santiago), El viaje del loco (Juana Segura, Sofía Zavaleta, Ignacio Zavaleta), Voyager (Pablo Pagán), Amanda (Bel Armenteros), y, de otras nacionalidades Mum (Alemania, Julia Patey), y la animación Les Bêtes (Estados Unidos, Michael Granberry).

La sesión 2 de cortometrajes ofrece los españoles Cava (Alejandro López García), La valla (Sam Orti), Sin piel (Estibaliz Villa & Erik Campos), Tragedium (Gastón Haag), Los comensales (MJ Fuentes Mateos) y Ahora vuelvo (Lucas Paulino, Gabe Ibáñez); desde Reino Unido The Departure (Felipe Argüello) y llegado de Polonia Wherever you are I know you are dancing (Olga Hajnosz). El Jurado de Cortometrajes está formado por Laura Galán, Premio Goya a la mejor actriz revelación 2023, como presidenta, el director y guionista Manuel Velasco, el cineasta tinerfeño Patrick Bencomo y la actriz y productora grancanaria Iris Díaz.

Además, en la ceremonia de clausura del sábado 16 de noviembre, fuera de concurso, el estudio de animación radicado en Tenerife 3Doubles Producciones presentará su cortometraje 'Hellen'.

FABIO TESTI, PREMIO LEYENDA DEL FANTÁSTICO 2024

El actor italiano Fabio Testi (Verona, 1941), recientemente homenajeado en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, visitará Canarias para recoger el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico. Este tributo buscar reconocer su filmografía en el western, el poliziesco o el giallo, con títulos como ¿Qué habéis hecho con Solange? (1972), Revolver (1973), Los cuatro del apocalipsis (1975) y Luca el contrabandista (1980) de Lucio Fulci, o Tráfico de menores' (1978), de Alberto Negrín.

Fabio Testi ha compartido escena con actrices de la talla de Ursula Andress, Claudia Cardinale, Romy Schneider o las españolas Maribel Verdú y Ana Belén. En España ha filmado películas de la categoría de El Sueño de Tánger (1985), de Ricardo Franco, Adiós Pequeña (1986), de Imanol Uribe, o La Conjura del Escorial (2008), de Antonio Del Real.

El artista participará en un encuentro con el público el martes 12 de noviembre, a las 18:30 horas, en Multicines Tenerife. De entrada gratuita, hasta completar aforo, la localidad debe recogerse el mismo día en taquilla.

Las entradas para las proyecciones y eventos especiales del Festival Isla Calavera ya se encuentran a la venta, online en www.festivalislacalavera.com, https://multicinestenerife.com/festival-isla-calavera-2024/ y de forma presencial en Multicines Tenerife.