El sector audiovisual y de videojuegos de Canarias mostrarán en Madrid todo su "potencial" con un evento singular

El sector audiovisual y de videojuegos de Canarias mostrarán su potencial con un evento singular en Madrid - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Canarias, encabezada por Proexca como entidad organizadora, protagonizarán el 19 de noviembre en la plaza de Callao de Madrid un evento que reunirá a unas 140 empresas y grandes nombres de la industria para dar a conocer el talento canario y las ventajas del archipiélago para desarrollar proyectos audiovisuales.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Clúster Audiovisual de Canarias, las asociaciones regionales de videojuegos ACADEVI y ARCADEV, y el apoyo de la dirección general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, comenzará a las 19:30 horas, según ha informado el Gobierno regional esta semana en una nota.

El arranque del proyecto se dará a lugar con una proyección pública en las dos grandes pantallas exteriores de los Cines Callao, hacia la plaza de Callao y hacia la Gran Vía madrileña. Así, durante una hora, los viandantes podrán ser testigos de las principales obras audiovisuales realizadas en Canarias; de subsectores producción cinematográfica, animación, videojuegos, vfx y postproducción.

A continuación, en la terraza de los Cines Callao tendrá lugar un coloquio y un networking sobre el sector audiovisual en Canarias, tanto el potencial que ofrecen las empresas del archipiélago como las ventajas que supone realizar proyectos en Canarias, donde se está desarrollando un potente ecosistema audiovisual en los últimos años.

GRANDES NOMBRES

El coloquio estará moderado por el actor y cómico canario de la productora Palante Producciones, Darío López. Mientras, la actriz canaria Toni Acosta será una de las protagonistas de esta mesa redonda en la que el diálogo será la clave, en un formato distendido.

El director y guionista de cine Juan Carlos Fresnadillo, natural de Tenerife, uno de los protagonistas de esta mesa redonda. Y junto a él estará el director, productor y guionista de cine Kike Maíllo.

El cuarto protagonista será el socio y cofundador de Morgana Studio, Jaime Cano. Mientras el quinto invitado será el director general de la Asociación Nacional de Videojuegos (AEVI), José María Moreno, quien será la tercera voz del coloquio.

Durante este encuentro que reunirá a profesionales y medios de la industria audiovisual, detalla el Ejecutivo canario, se proyectará la imagen de la nueva estrategia de comunicación del Gobierno de Canarias, 'Canarias, nuestra mejor versión', que une a los agentes de la internacionalización del archipiélago para ofrecer "la mejor versión de las islas", así como "todo el potencial y talento" que existe en sectores estratégicos.