Una senderista herida moderada tras sufrir una caída en el Roque Nublo, en Tejeda (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 54 años, ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en el sendero de acceso al Roque Nublo, en Tejeda (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.11 horas de este viernes y hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que accedieron hasta la afectada, en una zona de difícil acceso.

Posteriormente, procedieron a su traslado hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), comprobando el personal sanitario que la afectada presentaba fractura en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que la trasladó en la ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con el resto del dispositivo.