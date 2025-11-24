Un senderista herido de gravedad al golpearle una piedra en de Taganana-Afur, en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un senderista extranjero, de 34 años, ha resultado herido de gravedad al golpearle una piedra que se desprendió cuando hacía el sendero de Taganana-Afur, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en dicho sendero, hasta donde se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que lo rescató en colaboración con los bomberos de Tenerife, y lo evacuó hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.

Una vez allí, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Canarias.

En la resolución del incidente también participaron Guardia de Montes y Guardia Civil.