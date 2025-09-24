Sergio Rodríguez, satisfecho tras la aprobación de la Ley de Volcanes porque será una "hoja de ruta" para La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez (c), junto a diputados y los promotores de la ley de volcanes - CABILDO DE LA PALMA

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mostrado su satisfacción este miércoles por la aprobación definitiva de la Ley de Volcanes, primera de este tipo a nivel nacional y que no solo permite regular la gestión de emergencias, sino que también garantice un marco legal claro para la reconstrucción social y económica de la isla.

Así, el presidente palmero agradece la unanimidad del Parlamento de Canarias en el impulso a este documento que reconoce la protección a las personas y los territorios frente a las catástrofes naturales.

Todo ello, añadió, "a pesar de algunos discursos que no han venido a cuento".

Sobre la ley, destacó que tiene como objetivo principal establecer un protocolo claro y una hoja de ruta para la gestión de crisis volcánicas, garantizando una respuesta eficaz, la recuperación económica y, sobre todo, la protección de los derechos de los afectados.

Ha dicho que permite también activar medidas retroactivas a las que se pueden acoger las familias afectadas del Valle de Aridane.

"Esta norma es un pilar fundamental para el futuro de La Palma, especialmente tras la experiencia de la erupción de Tajogaite en 2021", destaca Sergio Rodríguez.

El presidente también resalta que la isla ha demostrado una resiliencia excepcional, pero el proceso de recuperación sigue enfrentando desafíos significativos, muchos de ellos derivados de la falta de un instrumento jurídico específico.

Así, la Ley de Volcanes permitirá agilizar la reconstrucción, estableciendo procedimientos más rápidos para la reposición de infraestructuras, viviendas y terrenos productivos, eliminando barreras burocráticas que han ralentizado el proceso de normalización.

Sergio Rodríguez también hace hincapié en que esta ley permite aportar seguridad jurídica, proporcionando un marco legal sólido que dé certidumbre a los afectados, a las administraciones y a los inversores.

"Esto es crucial para la reordenación del territorio, la gestión de las coladas de lava y la reactivación de sectores clave como la agricultura y el turismo", añade en una nota remitida por la corporación insular.

Asimismo indica que se posibilita fomentar el desarrollo sostenible, contemplando la creación de nuevas áreas productivas y residenciales adaptadas a la nueva realidad geológica de la isla.

Sergio Rodríguez incide en que la Ley de Volcanes es vista no solo como una herramienta para la reconstrucción, sino como una "hoja de ruta" para el futuro, que permitirá a La Palma convertir una catástrofe en una oportunidad de crecimiento.

En esa línea hace hincapié en que "la Ley de Volcanes va a marcar un antes y un después, porque es un documento que debe enseñar a hacer las cosas mejor a la hora de asegurar los derechos de los afectados".