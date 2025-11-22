El Servicio Canario de Salud acercará la próxima semana la donación de sangre a diferentes municipios de Canarias - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilitará la próxima semana diferentes campañas de donación de sangre en La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, con las que se busca facilitar la extracción al conjunto de la población de las islas.

Mientras tanto, este fin de semana, en Gran Canaria se podrá donar el sábado en la Plaza de San Gregorio, en Telde, de 9:00 a 13:30 horas.

Además, en Tenerife estará operativo el punto fijo de extracción del Hospital Universitario de Canarias el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas y el domingo de 8:30 a 21:30 horas.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede acudir el sábado de 9:00 a 13:00 horas.

LA PRÓXIMA SEMANA

El 24 y 25 de noviembre se podrá sangre en Agüimes, concretamente, en la unidad móvil ubicada en la Avenida Joaquín Artiles, junto al Ayuntamiento, de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas. También estará operativo otro punto en la Plaza Primero de Mayo, en el Cruce de Arinaga, de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

Por su parte, el 26 y 27 de noviembre el equipo se trasladará hasta el CIFP Villa de Agüimes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas para atender a la comunidad educativa del centro. El 26 de noviembre el IES Primero de Mayo recibirá también la visita de un equipo para hacer lo propio el miércoles 26, de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:15 y el jueves, 27, de 15:00 a 20:00 horas.

En Las Palmas de Gran Canaria, los donantes podrán acercarse el 27 de noviembre al punto de donación que estará operativo en la entrada de la Delegación del Gobierno, situada en la Plaza de la Feria. Será de 9:00 a 14:00 horas.

El 27 y 28 de noviembre otro dispositivo estará activo en el Centro Comercial Alisios. Será el jueves de 16:00 a 21:00 y el viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. El viernes, en el antiguo Cuartel Manuel Lois, se llevará a cabo una campaña de donación de la mano de la Murga Las Traviesas de 16:15 a 20:30 horas.

El 28 de noviembre se instalará una unidad móvil junto al parque infantil del Centro Comercial Alcampo. El horario será de 9:00 a 13:45 horas.

PUNTOS FIJOS

En cuanto a los puntos fijos, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, de 8:15 a 21:15 horas, salvo festivos.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto al público el lunes de 9:15 a 13:15 y de 16:15 a 20:15, el martes y miércoles de 16:15 a 20:15 y el jueves y viernes de 9:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

También se puede acudir sin cita previa a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar con cita previa.

EN TENERIFE

El lunes un equipo de extracción visitará la Compañía Cervecera de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, de 9:30 a 13:30 horas.

También en la capital tendrá lugar una campaña de donación en el CIFP César Manrique. Será del 24 al 26 de noviembre. El lunes y miércoles el horario será de 9:00 a 14:00 y de 14:30 a 19:30 y el martes de 9:00 a 14:00 horas. El martes la campaña se trasladará al IES Las Indias de 9:15 a 13:00 horas.

El martes y el miércoles se instalará un equipo en la Base Militar de Hoya Fría para facilitar la donación a los efectivos de estas instalaciones. Será de 9:15 a 13:30 horas. También se visitará la Comandancia de la Guardia Civil, en Ofra.

El jueves se visitará el Instituto Tecnológico de Energías Renovables ubicado en el polígono industrial de Granadilla de Abona. Será de 9:30 a 13:30 horas.

El 27 y 28 de noviembre se instalará un punto de donación en la Sala de Exposiciones del Centro Ciudadano El Tranvía, en San Cristóbal de La Laguna. El jueves el horario será de 15:15 a 20:30 y el viernes de 9:15 a 13:30 horas.

El viernes se activará una jornada para facilitar la donación de sangre a los estibadores, en concreto, en el muelle norte de 7:45 a 12:45 horas.

Por último, el punto de donación del Centro Comercial El Trompo de La Orotava, permanecerá abierto del 26 al 28 de noviembre. El horario del miércoles y jueves será de 16:15 a 20:30 y el viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 A 20:30 horas.

Además, se puede acudir a donar al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, número 14, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas.

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 8:15 a 19:30 horas.

A ello se suma el Hospital Universitario de Canarias, donde se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede acudir a donar sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de atención al donante es el 922 602 060.

También se puede donar en Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, con cita previa 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, 53, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

ISLAS NO CAPITALINAS

El lunes y viernes se podrá donar en el Centro Comercial Las Rotondas, en Fuertventura. Además, del 25 al 27 de noviembre se realizará una campaña destinada al personal del Acuartelamiento de Puerto del Rosario. Será de 9:00 a 14:00 horas.

Durante la próxima semana se podrá donar en el Hospital General de Fuerteventura. Este punto también estará operativo de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas.

De lunes a miércoles una unidad móvil se instalará en el Ikea de la capital de Lanzarote. El lunes y martes el horario será de 16:00 a 20:45 y el miércoles de 9:00 a 13:45 horas. El jueves el equipo se desplazará hasta San Bartolomé para atender a los donantes en el espacio que se habilitará junto al centro de salud.

Por último, el viernes la unidad móvil se trasladará a Yaiza, concretamente, hasta la Plaza de los Remedios de 9:30 a 13:30 horas.

En la isla también permanece operativo el punto fijo de donación ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO

El punto de donación del Hospital Universitario General de La Palma está activo de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:30 horas. Los sábados permanecerá cerrado y los domingos se podrá donar de 13:00 a 20:00 horas.

La próxima semana tendrá lugar la campaña de donación de La Gomera. Arrancará el lunes en Hermigua, ubicándose el punto de extracción frente al centro de salud de 16:30 a 20:45 horas.

El martes la campaña se trasladará hasta la Avenida Marítima de Playa de Santiago, en Alajeró. El horario será de 17:00 a 20:45 horas.

Por último, la unidad móvil de donación se instalará del 26 al 28 de noviembre en San Sebastián de La Gomera, concretamente, en la Avenida de Los Descubridores.

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Por su parte, el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar los lunes, excepto festivos.