Soria lamenta que el Gobierno no aplique la "misma receta" por la que dimitió tras los 'papeles de Panamá'

El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha lamentado este jueves que ni el Gobierno ni el PSOE apliquen la "misma receta" que le sugirieron a él cuando dimitió por su implicación en los 'papeles de Panamá' y la sociedad 'off shore'.

En un desayuno informativo organizado por el 'Foro Premium del Atlántico', ha admitido que en la vida política se está muy expuesto públicamente y tuvo "un error de memoria" con algo que "era legal", pero fue "consecuente" y presentó su dimisión.

En ese sentido, no entiende que quienes tienen "problemas de memoria similares", como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "que no recuerda con quien se reunió hace nueve años", no dimitan cuando fue lo que a él le pidieron, y en el caso de Pedro Sánchez, no es que haya plagiado su tesis electoral sino que "ha mentido", pues su trabajo no ha superado los test antiplagio.

"No es un problema de memoria sino de faltar a la verdad", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que "ahora pierde credibilidad" al "no ser congruente con lo que ha predicado".

Aquí, ha recordado su intento de ocupar una vacante en el Banco Mundial, un cargo reservado para funcionarios y que le correspondía a España por tiempo de dos años, una vez había abandonado su carrera política.

"Pensé que era una oportunidad porque vuelvo a lo mío", ha señalado, pero no contaba con el "lío tremendo" que se organizó con su candidatura, entre otros por el propio Pedro Sánchez, que dijo que "un expolítico no podía ir enchufado al Banco Mundial".

Soria ha dicho ahora que entiende el posicionamiento del "doctor Sánchez" porque "debía saber" lo que era el Banco Mundial y el cuerpo de técnicos comerciales, pero "no sabe nada" de diplomacia económica, ha afirmado en referencia a su tesis electoral.

NO VOLVERÁ A LA POLÍTICA

El exministro ha dejado claro que no volverá a retomar su carrera política porque es una "etapa pasada" y ahora se dedica a la consultoría privada, un trabajo que "también es muy absorbente" pero con la ventaja de que "la calidad de vida es muchísimo mayor" al no tener la exposición pública.

"Viví la política con mucha pasión, le dediqué más de 20 años mañana tarde y noche y ahora estoy en otra actividad que me da tanta satisfacción o más", ha afirmado.