TEA inaugura 'Néstor reencontrado', la primera gran exposición antológica de Martín-Fernández de la Torre en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes presentó este jueves 'Néstor reencontrado', la primera gran exposición antológica dedicada a Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938) que se celebra en Tenerife.

La muestra, que se inaugura este viernes, a las 18.00 horas, y que está comisariada por Juan Vicente Aliaga reúne más de 200 obras --entre pinturas, dibujos, esculturas, libros, documentos, fotografías, fonogramas y material de archivo-- que permiten recorrer las múltiples facetas de un creador decisivo en la configuración de la cultura visual canaria del primer tercio del siglo XX.

Con motivo de la apertura, Juan Vicente Aliaga ofrecerá el sábado, a las 12.00 horas, una conferencia en la que abordará las líneas principales del proyecto expositivo.

'Néstor reencontrado' podrá visitarse, con entrada gratuita, hasta el 1 de marzo de 2026, de martes a domingo y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.

El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez; la subdirectora artística del Museo Reina Sofía, Amanda de la Garza; el director artístico de TEA, Sergio Rubira; y el comisario Juan Vicente Aliaga, fueron los encargados de dar a conocer los detalles de esta muestra organizada por el museo TEA en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria.

La exposición cuenta con un catálogo que amplía los contenidos de la muestra e incluye textos del comisario y de diversos especialistas que revisan la figura y la obra de Néstor desde una perspectiva contemporánea, subrayando su condición de artista cosmopolita y, al mismo tiempo, profundamente vinculado a la identidad cultural del archipiélago.

José Carlos Acha, que agradeció a todas las entidades públicas y privadas así como a los coleccionistas que han hecho posible que esta muestra se vea ahora en Tenerife, subrayó la importancia de la figura de Néstor, "un artista que marcó un hito en la historia del Arte en Canarias".

"Pintor simbolista, modernista y buscador de la esencia de la cultura popular canaria, Néstor Martín-Fernández de la Torre fue un creador polifacético, retratista, el primer muralista canario, diseñador de vestuarios y escenografías, arquitecto y urbanista en cuanto colaborador de su hermano Miguel, pintor de una gran ambigüedad sexual, exuberancia, esteticismo, simbolista u vinculado a la masonería. Todo esto hace de él un artista inmenso", agregó el responsable de Cultura del Cabildo sobre esta nueva exposición que llega a la isla tras su paso por Madrid y que a través de sus obras y sus documentos "permiten una nueva lectura contemporánea de Néstor Martín-Fernández de la Torre".

LA MUESTRA MÁS GRANDE REALIZADA EN TENERIFE

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, reiteró los agradecimientos a las personas e instituciones que hacen posible esta exposición, "la más grande que se ha hecho en Tenerife sobre Néstor Martín-Fernández de la Torre".

Durante su intervención, Íñiguez recordó que "Néstor fue una figura fundamental en el arte y la cultura de Canarias" y reivindicó su mirada "isleña, una forma distinta de estar y de ver el mundo y de afrontar sus problemas y lo hizo a través de la cultura".

La subdirectora artística del Museo Reina Sofía, Amanda de la Garza, reconoció que esta exposición les ha traído grandes alegrías, "logrando un récord de público y haciendo incluso que su catálogo se haya agotado en Madrid".

"Néstor reencontrado trae al centro a un artista que tuvo una gran relevancia en su época y que nos cuenta una historia diferente, es la historia de un artista originario de Canarias pero al mismo tiempo era un artista cosmopolita en su visión del arte. Esta exposición le hace un justo homenaje pero también permite a un público distinto encontrar luces sobre el principio del Siglo XX en el contexto español y europeo", señaló De la Garza, quien además confesó que esta exposición les dio otra gran alegría, "colaborar con TEA".

Por su parte, el director artístico de TEA, Sergio Rubira, también mostró su agradecimiento a quienes han formado y han hecho posible esta muestra que formaba parte del proyecto artístico que presentó en el concurso para la dirección de este museo.

RIGOR

En su intervención, Rubira destacó el rigor con el que Aliaga ha planteado esta exposición y también la forma en la que ha pensado en Néstor, "un relato pensado desde la contemporaneidad subrayando algunos de los elementos fundamentales en la figura y en la iconografía de Néstor".

Valoró además que Néstor "fue un personaje que adelantó además muchos de los problemas que se están afrontando hoy en día, fue un adelantado a su tiempo en muchísimas cuestiones".

"Néstor reencontrado es la primera gran antológica de uno de los artistas fundamentales, no solo de la modernidad canaria sino también de la modernidad de todo el estado y también de los contextos internacionales en los que estuvo", concluyó Rubira.

Juan Vicente Aliaga explicó que esta muestra se articula en nueve secciones que examinan los diferentes lenguajes y periodos del artista, desde sus primeros ensayos simbolistas hasta su implicación en el modernismo, el muralismo, la escenografía o el diseño.

Dijo además que 'Néstor reencontrado' "es una exposición que recoge las diferentes facetas de la obra de Néstor desde los inicios, es decir, principios del siglo XX hasta el año 38 en el que él muere".

Uno de los aspectos fundamentales de la trayectoria de Néstor, apuntó, "consiste en lo transgresor que fue en lo que se refiere a la hora de mostrar la figura humana, donde él decide entremezclar, entreverar elementos masculinos y elementos femeninos que cohabitan, que coexisten en el mismo cuerpo".

Entre las obras reunidas destaca 'Dama austriaca' (1909), una pintura que no se había mostrado públicamente en las islas desde hace cerca de un siglo, junto a piezas pertenecientes a sus principales ciclos, como 'El Poema del Mar', iniciado en 1913, o los retratos de su juventud.

Estas obras revelan tanto la amplitud de su mirada como la coherencia de un proyecto artístico que, a lo largo de las décadas, exploró las relaciones entre naturaleza, mito y deseo, recoge una nota del Cabildo.

La mayor parte de las piezas procede del Museo Néstor, aunque también se presentan préstamos de otras instituciones --entre ellas el museo TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, la Biblioteca Fundación Juan March, la Casa-Museo Tomás Morales o el Museo Canario--, además de coleccionistas privados.