Los Tedax realizan la detonación controlada de un antiguo explosivo hallado en una zanja de obras en el Puerto de La Luz

La Guardia Civil desactiva un artefacto explosivo en el Puerto De La Luz - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) han procedido este viernes la detonación controlada de un antiguo explosivo hallado en una zanja de obras en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Según ha informado la Guardia Civil, fueron trabajadores de la empresa Aceinsa que realizaban una zanja con motivo de la instalación de una línea de electricidad de media tensión subterránea los que alertaron a las autoridades después de que detectaran unos cables cuya naturaleza hacia sospechar que pudiera corresponder a un explosivo.

En este sentido, agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras realizaron una primera inspección de los cables encontrados y remitieron imágenes a los Tedax, quienes confirmaron la posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo.

Por ello, se activó el protocolo de seguridad correspondiente y se acordonó la zona afectada con la intervención de efectivos de la Policía Portuaria y Guardia civil.

Ya en el lugar, los especialistas del Tedax llevaron a cabo la inspección técnica del artefacto y, tras su análisis, procedieron a la detonación controlada del mismo, tratándose de un explosivo antiguo.