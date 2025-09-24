Tenerife activará el viernes el sistema ES-ALERT y su población recibirá un aviso durante el simulacro volcánico

El Cabildo de Tenerife coordina las evacuaciones simuladas de animales para el simulacro volcánico en Garachico - CABILDO DE TENERIFE

El desarrollo completo de esta prueba podrá seguirse en directo, desde las 08:00 horas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha recordado este miércoles a la población que el próximo 26 de septiembre se llevará a cabo el simulacro de riesgo volcánico EU MODEX Tenerife 2025, que busca poner a prueba los distintos protocolos de actuación frente a una emergencia volcánica, incluyendo evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía, involucrando a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y la población de los municipios afectados.

En ese sentido, durante la mañana del viernes, la población (habitantes de la isla y visitantes) recibirán mensajes de alerta a través del sistema ES-ALERT. Este aviso llegará en distintos horarios, según ha explicado el Cabildo en una nota.

Asimismo, sonará a las 09:00 horas a la población de Garachico, para proceder a su evacuación; a las 09:20 h a toda la población de la isla de Tenerife; a las 12:00 horas, a la población de El Tanque, con motivo del inicio del confinamiento; a las 13:00 horas, de nuevo a la población de El Tanque, para el fin del confinamiento, y a las 13:00 horas a la población de Garachico para finalizar la evacuación.

El objetivo del simulacro es poner a prueba los protocolos de actuación ante una erupción volcánica, mejorar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y servicios de emergencias, y reforzar la comunicación con la ciudadanía en situaciones de crisis.

El desarrollo completo del simulacro podrá seguirse en directo desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, a través de los siguientes canales: - Streaming en YouTube: https://www.youtube.com/live/VcREYC- A3d0 - Canal oficial del Cabildo de Tenerife en YouTube: https://www.youtube.com/@CabildoTenerifeOficial

Los vecinos de Garachico también podrán seguir en directo el simulacro en las pantallas gigantes habilitadas en la Plaza de los Amantes, donde se podrán seguir los distintos ejercicios del simulacro en tiempo real.

SISTEMA ES-ALERT

El sistema ES-ALERT es la herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a los teléfonos móviles de la población afectada. Su objetivo es informar de manera inmediata sobre evacuaciones, confinamientos u otras incidencias de seguridad, garantizando que los ciudadanos reciban instrucciones claras y oportunas.

Durante el simulacro EU MODEX Tenerife 2025, se activará para avisar a la población de Garachico y El Tanque sobre las pruebas programadas, pero también a toda la población de la isla, recordando que se trata de un ejercicio simulado y que no hay motivo de alarma ni riesgo real.