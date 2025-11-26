Tenerife aprueba inicialmente sus cuentas 2026, que crecen hasta los 1.277 millones, con el rechazo de PSOE

Reunión del Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife para presentar el presupuesto del Cabildo de 2026 - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy inicialmente el presupuesto insular de la corporación, que ascenderá a los 1.149 millones de euros en 2026, experimentando una subida de 8.8% respecto a 2025, ascendiendo el presupuesto consolidado, que involucra al Cabildo y a sus organismos autónomos, a los 1.277, un 10,2% más.

Las cuentas insulares han salido adelante en la tarde de este miércoles con 18 votos a favor (CC y PP), 10 en contra (PSOE) y la abstención de los dos consejeros de Vox. De forma paralela, el pleno insular ha acordado aceptar cinco de las 152 enmiendas parciales del PSOE y cuatro de las 15 presentadas por el Grupo Mixto (Vox).

Al término del debate y minutos antes de la votación, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha celebrado el carácter "ambicioso y equilibrado" de un presupuesto que cuenta con la "voluntad" de afrontar los desafíos de la isla, toda vez que ha agradecido a los Grupos Políticos del Cabildo el buen tono adquirido durante el pleno.

En su intervención en el pleno, el director Insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, que ha disgregado las cuentas en detalle, ha destacado el carácter "prudente" de las msimas, al elaborarse "distribuyendo los recursos disponibles, en base a criterios de eficiencia, solidaridad social y equilibrio territorial".

Ha destacado que este tercer presupuesto del mandato ha adelantado, de nuevo, su procedimiento de elaboración y aprobación, lo que lo permitirá que entre en vigor desde el día 1 de enero de 2026, iniciendo "positivamente" en la gestión presupuestaria, en el pago medio a proveedores, dando "continuidad" a las políticas insulares.

Pérez Frías ha enmarcado estos presupuestos "prudentes" en un escenario externo en donde las estimaciones reflejan "una ralentización" del crecimiento, con un aumento de la "incertidumbre" en las relaciones comerciales, así como ante la "previsible prórroga" de los presupuestos generales del Estado.

Por ello, ha recordado, el Cabildo tinerfeño, cumpliendo con todos los parámetros de estabilidad y de sostenibilidad financiera, a excepción de la regla de gastos, se ha visto abocada a la elaboración de un plan económico financiero para los ejercicios 2025 y 2026, por el mero uso del remanente de tesorería.

Respecto al nivel de endeudamiento de la corporación, en 2026, se cifrará en 88 millones de euros, un 19% inferior a la de 2025. Así, mientras al cierre de este presente ejercicio, el endedudamiento insular estará en torno a un 9.47%, y al cierre de 2026, con lo previsto para su amortización, se prevé del 7,67% en el Cabildo.

El área de Acción Social asumirá la mayor inversión insular en estos presupuestos, creciendo hasta sumar 380 millones, que se orientarán principalmente a la atención social y sociosanitaria, viviendo inserción laboral y becas. La inversión en infraestructuras sociosanitarias se incrementa en 24 millones para empezar las obras de hasta una decena de centros con 800 plazas, y vivienda registraría "récord", con 15,2 millones.

La movilidad también adquirirá protagonismo, con 256 millones --37 millones adelantado este año para la compra de guaguas--, junto al mantenimiento de la gratuidad del transporte público. Se incluye, además, inversiones en estaciones e intercambiadores, la mejora de paradas de guaguas, la expansión del transporte a la demanda a cinco comarcas y 88 millones en carreteras, con un plan de rehabilitación de carreteras hasta 2028.

En cuanto a la inversión, se mantienen en niveles del anterior presupuesto con 257 millones si no se contabiliza el crédito de 70 millones solicitado con cargo al presupuesto actual. Y sobre el medio natural, las cuentas aportan 67 millones para garantizar la seguridad hídrica, con 24 millones propios más otros 43 millones que provienen del convenio con Acuaes, dentro de un paquete total de 202 millones.

PRESUPUESTOS QUE "NO TRANSFORMAN"

Desde el resto de formaciones políticas, la consejera de Vox, Ana Salazar, ha pedido al Gobierno insular una gestión "firme y auténtica". Ha afeado a CC y PP que la política presupuestaria no haya llegado a "transformar" la realidad de la isla pese a las grandes inversiones. Por todo ello, la formación ha presentado enmiendas "asumibles y necesarias", en movilidad, sanidad, patrimonio, industria, seguridad, sector primario y turismo, algunas desestimadas por el grupo insular al entender que están incluidas "ya" en el presupuesto insular.

Sin embargo, desde el PP, el vicepresidente Lope Afonso ha presumido de política presupuestaria en el Cabildo tinerfeño frente a la del Ejecutivo nacional, con la previsible falta de presupuestos, lo que denotaría falta de "responsabilidad política" con la economía y el bienestar social. "Estamos ante la consolidación de unas cuentas insulares que interpreta las prioridades, que gasta más en lo social y que incentiva la economía a través de la proyección de nuevas infraestructuras y mejora de sus servicios", ha señalado.

Afonso ha destacado, asimismo, una de sus áreas, Acción Social, que lidera en presupuesto, ascendiendo a los 380 millones de euros, destinado fundamentalmente a mejorar infraestructuras y a políticas de atención directa y especializada a las personas. "Y sí, aunque no les guste, los números cantan. Y también en materia de recursos humanos, que se ha pasado de un presupuesto inicial de 72 millones en 2023 a a uno de 86 en este momento".

Por su parte, el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano (CC), ha celebrado que estas cuentas insulares de 2026 sean las "terceras más importantes" en el marco de las administraciones locales de todo el país, reflejando en su confección un escenario de "estabilidad" para Tenerife, con "proyección de política" en la isla, pese a que no es posible recibir esa "misma sensación" desde el Estado. "Frente al modelo que en 2019 causó la disolución de la Cortes, en este momento, el 'Manual de Resistencia' está plenamente en vigor", ha deslizado.

Ruano ha clarificado que ante una falta de previsión de gastos públicos estatales será difícil trazar el marco de financiación autónomica, una dificultad que se agrava si se desciende a la perspectiva más local e insular, ya que el Cabildo recibe en torno al 60% del presupuesto de competencias transferidas y delegadas.

Sin embargo, en este contexto, ha resaltado la reducción de deuda a un 18% para 2026, situándose en torno a los 88 millones de euros, cuestión que daría "credibilidad, capacidad, rapidez de pago a proveedores" desde el Cabildo, promoviendo que pueda seguir "siendo" una administración "eficiente" en su relación con la ciudadanía.

UNAS CUENTAS QUE "NO PISAN LA CALLE"

El portavoz socialista Aarón Afonso (PSOE) ha destacado las "carencias" de unas cuentas insulares por, precisamente, estar "alejadas" de "la calle" y de la realidad de la isla. Afonso ha criticado, asimismo, que este presupuesto no "resuelva ni afronte el principal problema de la isla, la falta de vivienda, pues se demuestra que no se va a construir ni una sola"; sin embargo, el Grupo de Gobierno defiende la inversión de más de 68 millones para movilizar más de 1000. También, ha indicado, se reducen las partidas en Movilidad y Carreteras, "sin adoptar" medidas que reflejen una resolución al problema de tráfico en las principales vías de la isla.

"Este presupuesto tampoco crea nuevas plazas residenciales para mayores y personas con discapacidad. Reduce partidas de Medio Natural destinadas a la protección del Parque Nacional. Es un presupuesto que, además, no prioriza al sector primario, perdiendo peso e importancia en las cuentas por tercer año consecutivo", ha dicho.