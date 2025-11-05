Tenerife destina 45.000 euros a impulsar programas de igualdad y de visibilidad de la diversidad LGTBIQA+ - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha resuelto este miércoles la convocatoria de subvenciones para el fomento de la diversidad LGBTIQA+ (2025), con una dotación económica de 45.000 euros en total destinada a impulsar programas que promuevan la igualdad y la visibilidad de las distintas realidades sexuales y de género en la isla.

Así, tras un proceso de evaluación, han resultado beneficiarias dos entidades: la Fundación Pedro Zerolo, con una ayuda de 25.000 euros, y la Asociación LGBTIQA + Diversas Canarias*, con 20.000 euros, según ha informado la presidenta del Cabildo de Tenerife en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno.

En concreto, el proyecto de la Fundación Pedro Zerolo, titulado 'Cinemateca Pedro Zerolo. Acciones para la sensibilización y formación en materia de diversidad LGBTIQA+ en la isla de Tenerife a través del cine', desarrollará actividades de formación y reflexión en torno al cine como herramienta educativa y de transformación social, fomentando el respeto y la empatía hacia las personas del colectivo.

Por su parte, la Asociación Diversas Canarias pondrá en marcha el programa 'Sport Todes', una iniciativa de sensibilización y atención a las realidades LGBTIQA+ en el ámbito deportivo, que busca promover espacios inclusivos y libres de discriminación en clubes, centros educativos y entidades deportivas.

Las entidades beneficiarias tienen de plazo hasta septiembre de 2026 para ejecutar sus proyectos con el objetivo de extender su impacto en distintos municipios de la isla, según ha precisado la corporación.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

Por otro lado, en el marco de los asuntos de consejo, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria han firmado recientemente una adenda al convenio de colaboración vigente entre ambas administraciones para la prestación del servicio de transporte urbano y a la demanda de viajeros por carretera en el municipio.

El acuerdo incorpora una nueva línea de transporte, denominada 'Circular de Costa', que comenzó a funcionar el pasado 7 de abril y que conecta los principales núcleos y aparcamientos disuasorios de la franja costera de Candelaria, mejorando así la movilidad de residentes y visitantes.

A través de este acuerdo, el Cabildo de Tenerife aportará 25.461,76 euros, equivalentes al 25% del coste previsto del servicio para el año 2025, en aplicación de la cláusula económica del convenio. Esta iniciativa, explica la corporación, responde a las medidas de mejora de la movilidad en lo que a transporte público y minorar los efectos que las obras de reforma de la Plaza de la Patrona pudieran tener sobre el transporte urbano

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el proyecto básico y de ejecución del Paseo de la Playa de Las Vistas, en el municipio de Arona, una actuación "estratégica" que busca mejorar el frente litoral y del espacio turístico más transitado del sur de la isla.

VIVIENDA Y SEGURIDAD

El Cabildo de Tenerife ha dotado, además, con 2,2 millones de euros la segunda fase del Programa Insular 'Activa Vivienda'. Precisa la corporación que, aunque el crédito inicial será de 2,2 millones en 2026, se podría ver ampliado hasta los 5 millones, siempre y cuando, una vez aprobado el presupuesto insular, resulte "crédito suficiente para afrontar la ampliación o se habilite crédito durante su ejecución".

Así, el consejo de gobierno de este miércoles ha aprobado la segunda fase del 'Activa Vivienda', ideada para destinar ayudas para finalización de los inmuebles adquiridos durante la primera fase del 'Activa Vivienda'.

"Se trata de un programa que se coordina con el Plan de Vivienda de Canarias y busca movilizar recursos para la puesta en marcha de nuevas promociones de alquiler asequible, reforzando el liderazgo del Cabildo en la respuesta a la emergencia habitacional que sufre Tenerife", han especificado desde la corporación insular.

De este modo, el Programa Insular Activa Vivienda, precisamente, persigue "apoyar a los ayuntamientos de la isla de Tenerife para la adquisición, por parte de éstos, de promociones de viviendas finalizadas o pendientes de finalización, así como financiar la construcción de viviendas de protección oficial, promovidas por los ayuntamientos con destino al régimen de alquiler".

REFORMAS DE PARQUES DE BOMBEROS

Por otro lado, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife ha aprobado la salida a licitación del proyecto de obras "Reformas del Parque de Bomberos de La Laguna", con un presupuesto base de licitación de 547.099,20 euros y un presupuesto de ejecución por contrata de 511.307,66.

El proyecto contempla una reforma integral del parque, que incluye actuaciones en la torre, aseos, cocinas, zonas comunes y espacios de trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad y eficiencia de las instalaciones. Esta actuación forma parte de la estrategia de modernización y mejora de todos los parques de bomberos de Tenerife, con el objetivo de garantizar un estado óptimo de conservación.

De forma paralela, el Consorcio, entidad adscrita al Cabildo de Tenerife, invertirá unos 160.000 euros en las mejoras del Parque de Bomberos de Icod de los Vinos, actualmente en fase de adjudicación.

Esta línea de trabajo continuará con nuevas actuaciones en los parques de La Orotava y San Miguel, así como con el pintado y mejora estética del Parque de Santa Cruz.

UN NUEVO PUNTO LIMPIO: EN TEGUESTE

Entre el resto de asuntos de consejo, el Cabildo ha adjudicado las obras de construcción del nuevo Punto Limpio de Tegueste a la empresa Asyota Asfaltos y Obras S.L., por 778.000 euros. Las actuaciones contarán con un plazo de ejecución de ocho meses, a partir de la formalización del acta de comprobación de replanteo.

Esta nueva infraestructura forma parte del plan insular para ampliar la red de puntos limpios de la isla, con el objetivo de acercar el servicio a la ciudadanía y fomentar la correcta gestión de residuos, especialmente en el noreste de Tenerife. Así, el nuevo Punto Limpio de Tegueste se sumará a las infraestructuras en desarrollo en Arico, Las Chafiras, Fasnia, Granadilla, Vilaflor, Guía de Isora y Los Rodeos.