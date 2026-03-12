Archivo - Tenerife estrena un visor interactivo para seguir en tiempo real el control de la flora invasora - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha reforzado el portal digital 'Tenerife Biodiversa' con la inclusión de un visor cartográfico interactivo que ofrecería información detallada y actualizada sobre las intervenciones contra las especies exóticas invasoras y la gestión ambiental en espacios naturales.

'Tenerife Biodiversa' fue creada como una plataforma que nace con el objetivo de "promover la conservación y protección de la naturaleza y la biodiversidad" de la isla. Ahora, informa el Cabildo, incrementa sus propias capacidades como es la incorporación de nuevas aplicaciones para una mayor transparencia y gestión de las políticas que se desarrollan en el cuidado del medio natural.

El desarrollo técnico de esta herramienta ha estado a cargo de la empresa pública Gesplan, logrando integrar un mapa que permite a la ciudadanía y a los visitantes localizar geográficamente los trabajos realizados. A través de este visor, que se puede seguir a través de 'tenerifebiodiversa.es', es posible consultar de forma ágil la distribución territorial de las intervenciones y conocer sobre qué especies específicas se ha actuado en cada zona.

MAGNITUD DE LOS DATOS

La relevancia de este visor radica en la magnitud de los datos que gestiona. Hasta la fecha, las actuaciones se han extendido por más de 30 espacios naturales protegidos de la isla, abordando el control de más de 80 especies vegetales distintas.

Estos trabajos se ejecutarían bajo criterios técnicos de priorización, enfocando los esfuerzos en aquellos enclaves más sensibles o donde la recuperación del ecosistema es más urgente.

"Todas las intervenciones se ejecutan bajo estrictos criterios técnicos de priorización, concentrando el esfuerzo en aquellos enclaves donde la recuperación es más urgente o donde los resultados son más eficaces para el ecosistema. Hemos destinado una inversión global de más de 2,4 millones de euros, lo que nos ha permitido actuar ya en una superficie superior a las 3.000 hectáreas en toda la isla", ha puntualizado la consejera de Medio Natural Blanca Pérez.

PUNTO DE ENCUENTRO

'Tenerife Biodiversa' prevé configurarse, asimismo, como un "punto de encuentro digital", tanto para residentes como para visitantes. Además de los datos técnicos, el portal ofrece recursos prácticos para que la población observe el impacto de las especies invasoras y colabore en su prevención, "reforzando así el vínculo de la sociedad con la conservación de nuestro territorio".

En términos de gestión del territorio, las intervenciones reflejadas en el portal cubren una superficie total de 3.068,02 hectáreas. Para llevar a cabo estas labores, se ha destinado una inversión global de 2.433.069 euros, lo que supondría, según el Cabildo, un coste medio por hectárea de 793 euros, destinados íntegramente al control, seguimiento y mejora de la respuesta ambiental.