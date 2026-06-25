TLP Tenerife regresa en julio al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con una edición especial por su 20 aniversario

Presentación de la edición TLP Tenerife 2026, que regresará en julio al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La TLP Tenerife, el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias, tendrá lugar entre el 15 y 19 de julio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. La iniciativa, que traerá a la isla un gran número de actividades alojadas entre la LAN Party, Zona 24 horas y la Summer-Con, cumplirá en 2026 su veinte aniversario.

La edición conmemorativa llegará, asimismo, cargada de "novedades y experiencias especiales" para celebrar una trayectoria que ha reunido a más de 740.000 personas, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota.

Durante su presentación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que la vigésima edición de TLP Tenerife "supone un hito para un evento que, durante dos décadas, ha contribuido a situar a la isla como referente nacional e internacional del entretenimiento digital, la innovación y el talento joven".

Dávila ha subrayado, además, la "enorme expectación" que ha despertado la cita, con las entradas de la LAN Party agotadas desde el pasado mes de diciembre, al tiempo que ha recordado que los resultados de 2025 avalan la apuesta del Cabildo por este proyecto: "Más de 70.000 visitantes, un impacto económico de 1,8 millones de euros, cerca de 200 negocios beneficiados, 75,2 millones de impactos y la generación de 591 puestos de trabajo".

Durante la presentación, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha destacado cómo la TLP Tenerife es "un evento clave" en el desarrollo del sector gaming y en el profesional. En ese sentido, ha precisado, se prevén numerosos puntos de networking de decenas de empresas.

Entre las novedades en el plano tecnológico, TLP 2026 ofrecerá invitados que suman más de 80 millones de seguidores entre todos, el grupo coreano de K-Pop W24 y la priorización de la salud con la integración de batidos saludables en sustitución de las bebidas energéticas serían algunas novedades de la próxima edición.

20 AÑOS DE TRAYECTORIA

En sus 20 años de trayectoria, TLP Tenerife ha logrado reunir a más de 740.000 personas que han acudido, año tras año, a la que es ya la casa de varias generaciones. Gamers, personas amantes del baile, del cosplay, artistas tanto locales como nacionales, familias que han transmitido el sentimiento telepero e incluso invitados de varios campos han hecho posible la celebración de esta efeméride.

TLP Tenerife ha reunido "hitos históricos" que han posicionado a Canarias en el panorama nacional e internacional. La primera visita de Riot Games a España fue a través de la League of Legends Championship Series, en 2013, la mayor liga europea en ese entonces. Después, vinieron otras competiciones de gran calibre como las finales españolas ESL PRO Series, la final de University Esports Masters a nivel internacional y muchos más.

Según destaca el Cabildo tinerfeño, las personas asistentes llevan ya un tiempo sintiendo la pasión por el 20 aniversario de TLP Tenerife. Tanto es así que sus entradas salieron a la venta a finales de diciembre y en apenas dos semanas ya se habían agotado. La zona LAN Party, la cual permanece abierta 24 horas durante 6 días, contará este año con 1.200 puestos para personas aficionadas con edades comprendidas entre los 16 y 58 años.

ENTRETENIMIENTO DIGITAL

TLP Tenerife 2026 prevé posicionarse un año más como el epicentro del entretenimiento digital. La zona Summer-Con, que abrirá sus puertas del 15 al 19 de julio, será el lugar donde tenga lugar esta cita.

El K-Pop ocupará un gran lugar en esta edición. Por primera vez, TLP Tenerife será la sede regional de K-POP World Festival, un concurso que busca a los mejores bailarines de este estilo de música tan aclamado y que les premiará con una plaza directa a la fase de eliminación global y les ofrece poder competir en la gran final la cual se celebra en Corea. Además, ante una creciente demanda de las personas participantes, se ha creado un nuevo formato de concurso, Masters of TLP, Urban Edition, para la expresión del baile coreano con el género urbano.

El evento también acogerá la gran final de ULTRAGAMER, un nuevo formato de entretenimiento que va más allá del gaming y en el que los finalistas de distintas pruebas realizadas por todo el país competirán por convertirse en el mejor gamer de España. Se trata de una iniciativa de Intel, El Corte Inglés, GGTech y Arigato Talents.

Al horario se suman actividades y encuentros con distintas personalidades del mundo del streaming, del cine, de la escritura y más. Entre ellos destaca, como cabeza de cartel, el youtuber Luzu, el cual forma parte de la historia hispana de varias generaciones con más de 10 millones de seguidores acumulados. A él se le suman otros como aXoZer, Noni, Mayichi, Carmen Sandwich y más que están por anunciarse.

Bajo el marco de TLP Innova, la parte formativa y profesional, se acogerá una jornada de ideación, producción y negocio del sector audiovisual. Durante tres días, se llevarán a cabo varias ponencias, mesas redondas y masterclasses de la mano de grandes voces en relación al mundo de los videojuegos, el cine, el cómic, el arte y más.