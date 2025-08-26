Torres anuncia una comisión interministerial el próximo martes para comenzar con los traslados de los menores migrantes

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación tras una reunión en la sede del Ministerio, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). El encuentro tiene lugar en el contexto d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ago. (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el próximo martes, 2 de septiembre, tendrá lugar una comisión interministerial para que puedan empezar los traslados de los menores migrantes no acompañados que permanecen en territorios saturados como Canarias.

Así lo ha dicho este martes en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas.

"Hoy se ha dado el paso último de la modificación del artículo 35. Una vez aprobado este real decreto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y CCAA como Canarias tendrán que acreditar que están en contingencia migratoria y, posteriormente, la ministra de Infancia la firmará", expuso Torres.

De igual modo, comentó el próximo martes habrá una comisión interministerial para que comiencen las derivaciones de estos jóvenes migrantes que están en los territorios frontera, tal y como decidió, dijo, el Gobierno de España aprobándolo en Consejo de Ministros y la mayoría en el Parlamento de España.