Torres recuerda a Fernández Vara como una persona que "siempre practicó la política útil"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana más a una sesión de control en la qu - Carlos Luján - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, ha recordado al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, como una persona que "siempre practicó la política útil".

Así lo ha expresado el canario durante una publicación en su perfil oficial de 'X', donde resaltó la integridad del extremeño y su defensa de la justicia social y el progreso.

"Cuánto le vamos a echar de menos. Su sensatez. Su autenticidad. Para su familia, amistades y para el PSOE Extremadura, mi abrazo y todo el cariño desde el PSOE Canarias. Descanse en paz", escribió.