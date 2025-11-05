La transferencia de competencias del Parque Nacional del Teide podría ultimarse a finales de noviembre, según el Cabildo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife espera que el Gobierno de Canarias de por culminado el proceso de transferencia de competencias del Parque Nacional del Teide a la institución insular a finales de este noviembre, según avanzó este miércoles la presidenta Rosa Dávila.

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, la presidenta del Cabildo tinerfeño ha dicho que la aprobación del decreto de transferencia se espera de forma "inminente", en paralelo con la salida adelante del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que contó con el visto bueno del Patronato del Parque, "con más de 40 votos a favor, y solo 5 en contra", según ha recordado Dávila.

Asimismo, la tramitación del citado decreto para la transferencia completa de las competencias del Parque corresponderá al Gobierno de Canarias, que lo llevará pronto al Consejo de Gobierno. A ello, ha puntualizado la presidenta insular, se sumaría "el refuerzo" realizado por la institución tinerfeña para "recibir" esa transferencia: "Nosotros ya estamos preparados para recibirla, incluso la semana pasada aprobamos la Relación de Puestos de Trabajo del Parque Nacional, donde se incrementa ese número de efectivos".

De este modo, y junto con los que ya operan, se sumarían unos 17 efectivos de agentes de medioambiente, hasta ahora delegados, y que pasaran a ser transferidos. "No solo nos quedamos con los efectivos que nos manda el Gobierno de Canarias, sino que con fondos propios del Cabildo damos un paso adelante, antes incluso de culminar el proceso de transferencias", ha puntualizado la presidenta insular.

GESTIÓN DEL PARQUE

En definitiva, desde el Cabildo se prevé que el decreto de transferencias del Parque pueda ser "antes" de que finalice el mes de noviembre, o incluso la primera semana de diciembre. "El Gobierno trabaja en los dos expedientes, tanto en la aprobación del PRUG, como en el relativo al proceso de la transferencia", ha dicho.

Además, en el consejo de gobierno de este miércoles, se ha dado cuenta de una subida de hasta 8,2 millones en la inversión para el mantenimiento y control de los centros de visitantes del Parque Nacional. Un encargo a Tragsa que elevaría el número de efectivos a 43, que también harán labores de limpieza y mantenimiento en senderos, instalaciones, miradores y pistas del Parque Nacional.

Todo ello se sumaría a los anuncios ya realizados en materia de vigilancia y seguridad en este entorno natural protegido. En concreto, la presidenta insular ha recordado el encargo a la empresa pública Gesplan para la realización de estas labores, con 39 efectivos y con un servicio de 24 horas los siete días de la semana.