El transporte a la demanda en Arico-Fasnia-Güímar (Tenerife) moviliza a más de 20.000 pasajeros en un año

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la cosnejera de Movilidad, Eulalia García, en una visita al centro de movilidad insular - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de transporte público a la demanda de la comarca Arico-Fasnia-Güímar celebra su primer aniversario con más de 15.000 viajes y más de 20.000 pasajeros transportados.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que el transporte a la demanda está demostrando ser una "herramienta moderna, cercana y muy necesaria en aquellos lugares donde la movilidad cotidiana es un desafío".

En su opinión, "estamos ofreciendo soluciones reales para que los vecinos puedan acudir a sus citas médicas, a sus estudios o a su trabajo de manera más sencilla y accesible".

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, afirmó que "este servicio permite cubrir territorios donde la guagua convencional no puede llegar con la regularidad necesaria, la experiencia de este primer año anima a seguir ampliando el modelo y reforzando la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos".

Actualmente, el servicio registra entre 72 y 80 viajes diarios, así como entre 100 y 110 pasajeros al día, y el 55% de los usuarios trasborda con la guagua, reforzando la intermodalidad y el uso integrado del transporte público insular, recoge una nota del Cabildo.

La prestación del servicio de transporte a la demanda tiene como objetivo facilitar la movilidad de los ciudadanos, especialmente en áreas con características especiales, como zonas rurales, dispersas, de baja densidad o con orografía compleja, en las que el transporte público regular en guagua no cuenta con suficiente cobertura o frecuencia.

Este modelo contribuye a mejorar la capilaridad del sistema, favoreciendo la cohesión territorial y social.

El Cabildo retomará en breve la licitación del transporte a la demanda para nuevas comarcas de la isla, concretamente a cinco zonas geográficas: Tacoronte-El Sauzal; Santa Úrsula-La Victoria-La Matanza; Los Silos-El Tanque-Garachico-Icod de los Vinos; La Guancha- San Juan de la Rambla y Güímar-Arafo.