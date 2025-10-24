Tres heridos tras producirse la colisión entre dos vehículos en una vía de Breña Alta (La Palma)

SANTA CRUZ DE LA PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, de entre 22 y 46 años de edad, han resultado heridas este viernes tras producirse la colisión de dos vehículos en la carretera LP-3, kilómetro 8 con dirección Santa Cruz de La Palma, en Breña Alta, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 05:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a las personas afectadas, entre ellas dos mujeres y un hombre, que presentaron traumatismos de diversa consideración. Precisaron de traslado en ambulancia al Hospital General de La Palma.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.