Tres personas heridas de diversa al colisionar varios vehículos a su paso por Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 21 y 39 años, y un hombre, de 61 años, han resultado heridos de diversa consideración al colisionar tres vehículos en la autopista TF-5, en sentido norte a la altura del Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes en dicho lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a una joven, de 21 años, que presentaba, en el momento inicial de la asistencia, policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

A este mismo hospital fue trasladado el hombre afectado que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba cervicalgia de carácter leve; mientras que la mujer, de 39 años, fue atendida por dolor torácico de carácter leve, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Tenerife, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.