Turismo de Canarias apuesta en la WTM por asociar la palabra 'turista' al viajero respetuoso con el archipiélago

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Canarias ha presentado en la World Travel Market (WTM) de Londres la nueva campaña de invierno en sus principales mercados europeos en la que redefine la palabra 'turista' para asociarla a los viajeros que son respetuosos con el territorio, la cultura y la sociedad del archipiélago.

Según ha informado el Gobierno regional, esta iniciativa promocional fue presentada por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, durante la inauguración del stand de las islas en la 45ª edición de cita, que es la feria turística más importante del mundo en la que están presentes cabildos, ayuntamientos y empresas canarias.

Por su parte, la consejera tuvo durante su intervención un recuerdo a las víctimas y todas las personas damnificadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía.

"Es un momento duro para España y, por tanto, también para Canarias que no ha dudado en sumarse a ayudar a Valencia, la comunidad más afectada", explicó la consejera, que añadió que las administraciones canarias han conseguido enviar hasta el momento un operativo compuesto por 70 personas.

MÁS DE 250 PROFESIONALES Y 150 EMPRESAS E INSTITUCIONES

Tras guardar un minuto de silencio, resaltó la importancia de estar presente en la WTM, por lo que Islas Canarias ha desplazado una representación con más de 250 profesionales pertenecientes a 150 empresas e instituciones, 32 de las cuales cuentan con espacio individualizado dentro del stand.

"El turismo es el verdadero motor económico pero, sobre todo, el verdadero motor social de Canarias, el que genera empleo y el que nos ha permitido las mayores cuotas de bienestar social de las últimas décadas", afirmó la consejera, que no obstante añadió que la industria "ni es ajena ni indiferente" a los cambios que la ciudadanía canaria está pidiendo.

De ahí que la estrategia de Turismo de Canarias se centre este año en "dar la bienvenida al turista que queremos: al que respeta nuestros espacios, consume producto local, se empapa de nuestras tradiciones y cultura y apuesta por compensar su paso por Canarias con acciones que repercuten directamente en el territorio", incidió De León.

Además, agregó que "seguimos consolidándonos como una marca cuidadora de Canarias", tal y como se realizó ya en la campaña de verano para el turismo nacional 'Islas no aptas'.

REDEFINIR LA PALABRA 'TURISTA'

El objetivo de la nueva campaña internacional de invierno, que se desplegará en diez mercados europeos, se centra más en la concienciación que en la estimulación de ventas, habida cuenta de la buena marcha de las reservas.

Con esta nueva iniciativa, Turismo de Canarias mantiene la comunicación y continúa afianzando la marca y reforzando la conexión emocional con las audiencias, aunque lo hace adaptando el mensaje a las necesidades actuales.

De ahí que la campaña tome como prioridad la concienciación a los turistas sobre la fragilidad ambiental de las islas y dé respuesta a las inquietudes de la ciudadanía.

La iniciativa pone el foco en el turismo responsable en un tono informativo que invita a la reflexión y ofrece consejos sobre cómo llevarlo a la práctica, al tiempo que lo vincula con experiencias concretas en las islas como senderos, playas, gastronomía o comercio local, entre otras.

El concepto creativo se basa en la redefinición de la palabra 'turista' en diferentes idiomas, dando un nuevo significado a cada una de sus letras. En el caso de la palabra inglesa 'tourist', cada letra manda un mensaje de concienciación: T (Travel conscientiously); O (Observe & admire); U (Understand traditions); R (Respect nature); I (Involve yourself in conservation); S (Support local business); T (Treasure the land).

La campaña cuenta con reels y stories para redes sociales, banners en distintos formatos, landing page, piezas dinámicas para interacción y gráficas para exterior.

La misma se desarrollará desde noviembre hasta marzo del año que viene, estará activa en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Suecia y Noruega y tiene un coste de 2,5 millones de euros financiados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

TURISMO BRITÁNICO, EL PRIMER MERCADO EMISOR EN LA ISLAS

La consejera puso de relieve durante la inauguración de la WTM que en 2024 el turismo británico no sólo continúa siendo el primer mercado emisor en las islas sino que sigue ganando cuota de mercado frente al resto, tanto en cuanto a visitantes como en cuanto a gasto.

Entre enero y agosto de este año, el número de turistas británicos llegados a las islas ha crecido el 11% "y, lo que es más importante, el aumento de la facturación generada por estos turistas ha alcanzado el 20%, un porcentaje muy por encima del 14% de la media", argumentó De León.

Además, la consejera expuso que Turismo de Canarias sigue trabajando intensamente para diversificar mercados y reducir vulnerabilidades.

"Hemos conseguido aumentar el peso de otros mercados que hace años estaban infra representados, como Francia, Italia y Polonia, y abrir nuevos mercados mediante el establecimiento de nuevas rutas directas", dijo.

Entre estos últimos se encuentran países como Estados Unidos, Hungría, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Croacia, y muy pronto Grecia y Serbia.